6 yaşındaki çocuktan ambulans duyarlılığı

6 yaşındaki çocuktan ambulans duyarlılığı
Güncelleme:
Diyarbakır'da 6 yaşındaki İbrahim Efe Irmak'ın evde oyuncak arabalarıyla oluşturduğu trafik sahnesi, kentteki yoğunluğu çocuk gözüyle gözler önüne serdi.

Diyarbakır'da 6 yaşındaki İbrahim Efe Irmak'ın evde oyuncak arabalarıyla oluşturduğu trafik sahnesi, kentteki yoğunluğu çocuk gözüyle gözler önüne serdi. İbrahim Efe'nin özellikle sıkışık trafikte ambulansa yol verilmesi için yaptığı çağrı ile oyuncaklarından oluşturduğu zincir simülasyonu duyarlılığını gözler önüne serdi.

Diyarbakır'da yaşayan 6 yaşındaki İbrahim Efe Irmak, servisle okula gidiş ve dönüşlerde yaptığı gözlemlerde sıkışık trafikte sürücülerin ambulansa yol vermediğini fark etti. Bir süre sonra eve dönen küçük Efe, oyuncaklarıyla Diyarbakır trafiğini oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle araçların ambulanslara yol vermediğini gözlemleyen İbrahim Efe, oyuncaklarından oluşturduğu simülasyon ile ambulansa nasıl yol verilmesi gerektiğini anlattı. Ambulansın geçişi sırasında araçların fermuar sistemine geçmesi gerektiğini anlatan kendisi küçük yüreği büyük Efe, büyüklerine örnek oldu.

"Ambulansın sesi geliyordu ama kimse yol vermiyordu"

Kayapınar ilçesi Hantepe Şehitleri İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki İbrahim Efe Irmak yaptığı sahneye ilişkin şunları söyledi:

"Okuldan servis ile gelince kavşaklarda trafik ışıkları oluyor, fakat ışıklar yeşil yanmasına rağmen trafik tıkanmıştı. Ben de eve geldim gördüğüm trafik tıkanıklığını evde bulunan arabalarımla ve ambulansla canlandırdım. Orada gördüğüm şekilde ambulansa yol vermeyi insanlar öğrenmesi gerekiyor. Işık da yanıyordu ve ambulansın sesi yükseliyordu ama kimse yol vermiyordu. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum."

Küçük efe daha sonra sıkışan trafikte ambulansa ve polis aracına nasıl yol vereceğini fermuar sistemiyle gösterdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
