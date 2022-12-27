6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp elleriyle yakaladı! Tam 2 bin 250 liraya sattı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde balıkçılık yapan Sezer Yavuz, kıyıda gördüğü ahtapotu yakalamak için denize atladı. 6 kilo 200 gram ağırlığında olan ahtapotu elleriyle yakalayan balıkçının o anları kameralara da yansıdı. Yavuz, ahtapotu kilosu 360 liradan 2 bin 250 liraya sattığını söyledi.

İzmir'de balıkçılık yapan Sezer Yavuz, Güzelbahçe Balıkçı Barınağında bir ahtapotun kıyıda olduğunu fark etti. Yavuz, kıyıdan uzanarak ahtapotu almak istese de başarılı olamadı.

DEV AHTAPOTU KUCAKLAYIP ÇIKARDI

Bunun üzerine Sezer Yavuz birden suya atladı, ahtapotu eliyle yakaladı. Yavuz, ahtapotu bin bir zorlukla kıyıya alırken, çevredeki diğer balıkçılar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balıkçının ahtapotu yakaladığı anlar ise kameraya yansıdı.

2 BİN 250 LİRAYA SATTI

Sezer Yavuz, denizden elleriyle çıkardığı 6 kilo 200 gram ağırlığındaki ahtapotu kilosu 360 liradan 2 bin 250 liraya sattığını söyledi.

İşte o anlara ilişkin kareler;