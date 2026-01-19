53 yıllık tiryaki, 70'inden sonra sigaradan kurtuldu

Gaziantep'te yaşayan 72 yaşındaki Hacı Mehmet Özden, 53 yıldır içtiği sigarayı, sigara bırakma polikliniğinde gördüğü tedavinin ardından bıraktı.

Genç yaşta sigara içmeye başlayan ve 53 yıldır tiryaki olan Hacı Mehmet Özden, sigaraya bağlı olarak yemek yemekte, uyumakta, yol yürümede ve merdiven çıkmakta sorunlar yaşamaya ve ilerleyen yaşı nedeniyle kalp ağrısı ile nefes darlığı sıkıntısı yaşamaya başlayınca mahallesinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Aile hekiminin yönlendirmesiyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki Sigara Bırakma Polikliniği'ne giden Özden, poliklinikte tedaviye başladı.

53 yıllık tiryakilik 6 aylık tedavi ile sona erdi

Sağlığına verdiği zarar ve kokusundan duyduğu rahatsızlıklar nedeniyle sigarayı birçok kez bırakmayı denemesine rağmen başarılı olamayan Özden, poliklinikteki görevli doktorların da yardımıyla 53 yıldır kullandığı sigarayı 6 aylık tedavinin ardından bırakmayı başardı. Yıllardır bağımlısı olduğu sigaradan aldığı tedaviler sonucunda kısa bir sürede kurtulan Özden, çalışma hayatını ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkilediği sigaradan kurtulmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyor. Sigara dumanından uzak bir yaşam sürdüren Özden, kendisi gibi tiryaki olan sigara bağımlılarını sigara bırakma polikliniğine yönlendiriyor.

"Sigarayı bırakmadan önce bir yokuşu çıkamıyordum"

Sigarayı bıraktığı için 6 aydır rahat nefes aldığını ve sigarayı bıraktıktan sonra hayatının çok değiştiğini ifade eden Özden, "6-7 aydır sigara içmiyorum. Sigarayı bırakmadan önce bir yokuşu çıkamıyordum. 300-500 metrelik bir yere çıkamıyordum. Çıkarken rahatsız oluyordum. Sorunlu yaşıyordum. Fakat şu an artık hafifim ve halimden çok memnunum. Daha önce sigarayı bırakmayı çok denedim ama hepsi de başarısız oldu. Şimdi hamdolsun sigaradan kurtuldum. İnşallah bundan sonra da sigara içmemeyi düşünüyorum ve bu konuda çok kararlıyım" dedi.

"Sigara Bırakma Polikliniği'ne bir yılda 2 bin 500 kişi başvurdu"

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Hakan Özerol da sigaraya bağlı hastalıkların önlenmesi ve vatandaşların bağımlılıktan kurtulmasına destek olmak amacıyla kurulan sigara bırakma polikliniğine Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden de vatandaşların başvurduğunu bildirdi. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hizmete giren Sigara Bırakma Polikliniğine bir yılda yaklaşık 2 bin 500 kişinin başvurduğunu belirten Özerol, "Yaklaşık 2,5 yıldır hastanemizdeki sigara bırakma polikliniğinde uzman kadromuzla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bilindiği gibi sigara ciddi kalp hastalıklarından kansere, koahtan inmeye kadar birçok hastalığa sebep olmaktadır. Sigara bırakıldığı andan itibaren vücudumuzda etkilerini hemen görmeye başlamaktayız. Özellikle kan basıncımız düzenlenmektedir, karbonmonoksit seviyeleri birkaç gün içerisinde normale gelmekte ve hastalarımız da özellikle ilk bir ay içerisinde ciddi derecede rahatladıklarını ifade etmektedirler. Sigara bırakma polikliniğimizde uzman hekimlerimiz eşliğinde 'sigarayı bırakamam' diyen hastalarımızda iddialıyız. Burada güzel bir hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Başarı oranlarımız çok yüksek"

Sigara bırakma polikliniğinde görev yapan Uzman Doktor Mustafa Soylu ise, "Geri dönüşlerimiz çok güzel, başarı oranlarımız çok yüksek. Hem Gaziantep içerisinden hem çevre illerden birçok müracaat başvuru var. Benim 'yapamam' diyen vatandaşlara özellikle önerim, fazlasıyla çok rahat yaparlar. 50 senedir sigara içen vatandaşlarımız, danışanlarımız geliyor. Desteğimizle ve kendilerinin gayretleriyle sigarayı bırakıyorlar. 2026 yılında inşallah vatandaşlarımıza sigarasız, temiz, rahat ve daha sağlıklı bir vücutla hayatlarına devam etmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

"Sigara bırakmak için belirlediğimiz günde tamamıyla sigarasını kesti"

Hacı Mehmet Özden'in aile hekiminin yönlendirmesiyle polinikliğe müracaat ettiğini belirten Soylu, "Kendisiyle konuştuk, uzun uzun muayenesini yaptık, detaylı anlattık. Yapması gerekenleri beraber planladık, 10 günlük bir plan yaptık. Hacı amca da gayretli çıktı, plana sadık kaldı, riayet etti. Sigara bırakmak için belirlediğimiz günde tamamıyla sigarasını kesti. Yaklaşık 6 aydır bir nefes bile sigara içmedi. Nefesinin açıldığını, yediklerden daha fazla tat aldığını anlatıyor. Efor kapasitesinin yani yol yürümek ya da merdivene çıkmada daha sağlıklı, kendisini daha dinç hissettiğini ifade ediyor. Bizim için de kendisi için de çok mutluluk verici bir durum" diye konuştu. - GAZİANTEP