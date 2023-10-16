5. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

“Hayat sahnede” sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenen ve 22 ülkeden 20 oyunun sahnelendiği Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, görkemli bir törenle sona erdi. Festivalde en iyi oyun ödülünü Ukraynalı ekibin “Üç Kısa Hikâye” isimli oyunu kazanırken, ödül töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sanat her zaman sevgidir, barıştır, savaşın panzehiridir” dedi.

"Hayat sahnede" sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenen ve 22 ülkeden 20 oyunun sahnelendiği Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, görkemli bir törenle sona erdi. Festivalde en iyi oyun ödülünü Ukraynalı ekibin "Üç Kısa Hikaye" isimli oyunu kazanırken, ödül töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Sanat her zaman sevgidir, barıştır, savaşın panzehiridir" dedi.

Savaş karşıtı söylemlerin damga vurduğu ve 5 bin kişinin izlediği 5. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, görkemli bir törenle perdelerini kapattı. Festivalin son gününde Sarıyer Belediye Tiyatrosu'nun "Üç Dahi", Altıüstü Kabare'nin "Çiftler Çiftler", Yolcu Tiyatro'nun 'Gomidas" ve Portekiz Companhia de Braga'nın "Mesa" isimli oyunları sahnelendi. Yolcu Tiyatro'nun tek kişilik performansı "Gomidas" izleyenlerce ayakta alkışlanırken, Portekiz ekibinin oyununda festival jürisi Başkanı, Avrasya Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Ukrayna Herson Devlet Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Kniga ekibe ve Belediye Başkanı Kılıç'a ödül takdim etti. Ayrıca Portekiz ekibine Tuncer Cücenoğlu özel ödülü de verildi.

UKRAYNALI EKİPTEN "İZMİR MARŞI"

Festivaldeki tüm oyunların izlenmesinin ardından Jüri Başkanı Aleksandr Kniga başkanlığında toplanan 10 kişilik ekip oyunları değerlendirdi. Daha sonra ödüllerin açıklanması için Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin salonuna geçildi. Ödüller dağıtılmadan önce Ukrayna, Kiev Tiyatrosu Operet sanatçılarından Tamara Khodakova ve Valeriia Tulis kendi dillerinde eserleri seslendirdi. Etkileyici koreografinin yer aldığı açılış konserinde izleyenler hayran kaldı. Bu bölümde Khodakova ve Tulis ikilisinin hep birlikte "İzmir Marşı"nı seslendirmesi duygu dolu ve heyecanlı anların yaşanmasına sahne oldu. Bu esnada izleyiciler de marşa eşlik ederek tek yürek oldu. Cumhuriyetin 100. yılında Ukraynalı ekibin bu inceliği büyük alkış aldı.

JÜRİ ÜYELERİ DE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yer yer danslarla ve halk oyunlarıyla bölünen ve büyük bir heyecanın yaşandığı ödül töreni, "Festival Özel Ödülü'nün verilmesiyle başladı. Festival özel ödülü, Sarıyer Belediye Tiyatrosu'na "Üç Dahi" isimli oyunuyla verildi. Bu ödülden sonra jüri üyeleri olan Jüri Başkanı, Avrasya Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Ukrayna Herson Devlet Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Kniga, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Tufan Karabulut, Avrasya Tiyatrolar Birliği Sırbistan temsilcisi ve Puls Tiyatrosu Müdürü Ivana Nedeljkovic, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tiyatro Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rüstem Mürseloğlu, Avrasya Tiyatrolar Birliği Romanya temsilcisi ve yönetmen Radu Ghilas, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Devlet Konservatuarı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler, Avrasya Tiyatrolar Birliği Özbekistan Temsilcisi, Özbekistan Devlet Tiyatrosu Edebi Bölüm Müdürü Doç. Dr. Aybek Veysaloğlu Kopadze, Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği Başkanı Nazif Uslu, Azerbaycan Gence Devlet Tiyatrosu Müdürü Agil Bahramlı, yazar Dr. Şenay Tanrıvermiş ve Avrasya Tiyatrolar Birliği Kazakistan temsilcisi Aliye Atymtayeva'ya Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından ödül verildi.

MALTEPE BELEDİYE TİYATROSU'NA ÖDÜL

Sonrasında jüri özel ödüllerinin verilmesine başlandı. Jüri özel ödülleri "Çiftler Çiftler" oyunuyla Altıüstü Kabare'nin, "Üç Bahtsızlık" oyunuyla Özbekistan Kaşkadarya Devlet Dram Müzikal Tiyatrosu'nun ve "Et" oyunuyla Companhia de Braga, Maltepe Belediye Tiyatrosu, Avrasya Tiyatrolar Birliği ortak projesinin oldu.

Genç yetenek kadın oyuncu ödülü Cihangir Sanat Atölyesi'nin "Ayak Bacak Fabrikası"ndaki oyunuyla Ela Güldüren'in, genç yetenek erkek oyuncu ödülü ise Romanya Yaş Ulusal Atheneum Tiyatrosu'nun "Frankfurt'ta Kız Arkadaşı Olan Bir Saksafoncu Tarafından Aldatılan Pandaların Hikayesi"ndeki rolüyle Florin Gorgos oldu. En iyi sahne tasarımı ödülünü Kırgızistan Baken Kidieva Devlet Tiyatrosu' "Dar Köprü", en iyi kostüm tasarımı ödülünü Sui Generis'e "Kargalar" ile aldı. Festivalde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Kırgızistan Baken Kidieva Devlet Tiyatrosu'nun "Dar Köprü" oyunundaki rolüyle Şeker Coornartova'ya, en iyi yardımcı erken oyuncu ödülü Tiyatro Poh Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs Avrasya Tiyatrolar Birliği özel projesi "Hadi Öldürsene Canikom" oyunundaki rolüyle Haris Pişiyas'a gitti.

En iyi kadın oyuncu ödülünü Portekiz Companhia de Braga'nın "Mesa" oyunundaki rolüyle Valentina Pitcihau kazanırken en iyi erken oyuncu ödülünü Azerbaycan Gence Devlet Dram Tiyatrosu'nun "Kral Ölüyor" isimli oyunundaki rolüyle Elhan Yunis kazandı.

EN İYİ YÖNETMEN MUHAMMET UZUNER

Festivalin iki büyük ödülünden biri olan en iyi yönetmen ödülünü Cihangir Sanat Atölyesi'nin "Ayak Bacak Atölyesi" oyunuyla Muhammet Uzuner, en iyi oyun ödülünü ise Ukrayna Kiev I.K. Karpenko Karyı Tiyatro, Sinema ve TV Üniversitesi'nin sahnelediği "Üç Kısa Hikaye" kazandı. Ödüller sonrası Ukraynalı ekip büyük coşku yaşarken salonda Ukrayna bayrakları da açıldı.

"HEPİNİZ BAŞARILI, HEPİNİZ ÇOK GÜZELSİNİZ"

Ödüller dağıtıldıktan sonra herkesi sahneye davet eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Kıymetli sanatseverler bir iki kelam etmek isterim. Salonu sanatseverler dolduruyor. Bazıları sanattan korkar. Sizce kim sanattan korkuyor? Dünyanın her tarafından sanattan diktatörler korkar. Onlar ne yaparsa yapsın, hangi festivali yasaklarsa yasaklasın sanat su gibi akar yatağını bulur. Çünkü sanat sabır ister. Onlar zannediyorlar ki sanatçıyı hapse tıkıp idam ettiklerinde titrer. Halbuki kaçırdıkları bir şey var. Sanat Afrika'dan Avrupa'ya, oradan Asya'ya sürekli akıyor, dolaşıyor. Dolayısıyla sanat biraz sabır ister. Sanat birleşmeyi, güçlenmeyi ve birlikte hareket etmeyi de gerektirir. Sanat her zaman sevgidir, barıştır, savaşın panzehiridir. Bu salonlarda 22 ülkeden güzel oyunlar gördük. Bunu bize yaşatan bütün dostlara, sanatçılara, sanatseverlere teşekkür ederim. Hepiniz başarılı, hepiniz çok güzelsiniz" dedi.

Ödül töreni, fotoğraf çekimiyle son buldu.