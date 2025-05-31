45 Yıllık Beden Eğitimi Öğretmeni Duygu Dolu Bir Veda İle Emekliye Ayrıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir lisede görev yapan 45 yıllık beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerinin gözyaşları ve alkışları eşliğinde emekliye uğurlandı. Okul koridorunda sıralanan yüzlerce öğrenci, öğretmenlerine unutulmaz bir veda yaşattı.

İlkadım ilçesindeki İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 38 yıl görev yapan, toplamda 45 yıllık meslek hayatını tamamlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi (60), yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı. 9 okul müdürüyle çalışan ve en kıdemli öğretmenlerden biri olan Çelebi için öğrenciler ve öğretmen arkadaşları tarafından anlamlı bir veda töreni yapıldı. Son ders gününde okul koridoruna çıkan Eray Çelebi, kendisi için hazırlanan sürprizle büyük bir duygu yoğunluğu yaşadı. Koridorda alkışlarla sıralanan yüzlerce öğrencisi arasında yürüyen tecrübeli öğretmen duygulandı. Öğrenciler ise öğretmenlerine çiçekler ve pasta takdim ederek teşekkür etti.

Okul Müdürü Hakan Sarıözkan, "Düdük seslerinin efendisi, 'çocuklar önce 3 tur koşun sonra konuşuruz' cümlesinin patent sahibi Eray öğretmenimize veda ediyoruz. Eray öğretmen öğrencilere sadece spor yapmayı değil, disiplinli olmayı, takım ruhunu da öğretti. Kalbimizde iz bıraktı" diye konuştu.

Son İstiklal Marşı komutunu veren öğretmen okuldan ayrıldı. - SAMSUN