4,5 milyon kiloluk karpuz üretimine ‘temiz’ raporu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen 4 milyon 455 bin 744 kilogram karpuzun hasat öncesi pestisit analizleri temiz çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" projesi kapsamında Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hayata geçirilen "Toprakta İz Bırak, Geleceğe İyilik - İyi Tarımlı Osmaneli Karpuzu" projesi kapsamında 4 milyon 455 bin 744 kilogram karpuz güvenilir üretim standartlarıyla yetiştirildi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teknik danışmanlığı yürütülen proje kapsamında 10 üretici, toplam 557 dekarlık alanda üretim gerçekleştirdi. Hasat öncesinde alınan numuneler üzerinde yapılan pestisit kalıntı analizlerinin tamamı temiz sonuçlanırken, üretilen karpuzların güvenilir ve izlenebilir üretim kriterlerini karşıladığı belirlendi.

Analizlerin ardından üreticiler, güvenilir tarımsal üretimin göstergesi olan 'İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası' almaya hak kazandı. Sertifikalar düzenlenen programda Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık tarafından üreticilere verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "İyi Tarım Uygulamaları ile hem üreticilerimizin emeğini katma değerli hale getiriyor hem de tüketicilerimize güvenilir ve izlenebilir gıda ulaştırıyoruz. Osmaneli'nde yürütülen bu proje, sürdürülebilir tarımsal üretim açısından önemli bir örnek oluşturdu. Pestisit kalıntı analizlerinin tamamının temiz çıkması, üreticilerimizin bilinçli ve doğru üretim yaptığının en somut göstergesidir. İyi tarım uygulamalarını ilimiz genelinde daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı