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Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir

Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir Haber Videosunu İzle
Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir
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Evde saklanan ambalajlı gram altınlarda yapılan muhafaza hataları yatırımcıyı zarara uğratıyor. Nem, ısı veya baskı nedeniyle ambalajı zarar gören ya da jelatini açılan altınlar, kuyumcu tezgâhında anında "hurda" statüsüne gerileyerek gram başına %3 ila %5 değer kaybediyor.

Evde saklanan ambalajlı (presli) gram altınlarda yapılan ufak bir saklama hatası, yatırımcısına pahalıya patlıyor. Yanlış muhafaza nedeniyle ambalajı veya jelatini zarar gören altınlar, kuyumcu tezgâhında anında "hurda" statüsüne gerileyerek gram başına %3 ila %5 değer kaybediyor.

AMBALAJ BOZULURSA ALTIN NEDEN "HURDA" OLUYOR?

Evde çekmece aralarında, gardırop diplerinde veya kutularda saklanan gram altınların en büyük düşmanı yanlış muhafaza şartları. Nem, sıcaklık ve mekanik baskı nedeniyle paket yapısı bozulan altınlar vitrin ürünü olma özelliğini kaybediyor.

Ambalajın zarar görmesi durumunda yaşanan kayıplar şöyle sıralanıyor:

  • İşçilik Maliyeti Buharlaşıyor: Satın alırken ödenen sertifikalı paketleme ve rafineri işçilik ücreti geçerliliğini yitiriyor.
  • Gram Başına %3 - %5 Kayıp: Kuyumcular ambalajı hasar görmüş ürünü sıfır olarak satamayacağı için yalnızca eritilecek "has altın" veya "hurda" fiyatından geri alıyor.
  • Güvenlik Sertifikası İptal Oluyor: Ambalaj üzerinde yer alan QR kod, hologram, seri numarası ve rafineri imzası gibi orijinallik garantileri paketin deforme olmasıyla geçersiz kalıyor.

KUYUMCUDA "ŞÜPHELİ ALTIN" TESTLERİ BAŞLIYOR

Ambalajsız kalan veya paketi yırtılan ürünler, kuyumcular nezdinde "şüpheli" statüsüne düşüyor. Bu durumdaki altınlara tezgâhta şu fiziki doğrulama testleri uygulanıyor:

  • Hassas Terazi Testi: Altın ambalajsız olarak miligram hassasiyetinde yeniden tartılıyor.
  • Mihenk Taşı ve Asit Testi: Altının ayarını doğrulamak için ürün siyah mihenk taşına sürülüyor ve üzerine nitrik asit (ayar suyu) damlatılıyor.
  • Kesme İşlemi: İç kısmında kaplama veya farklı bir değersiz metal bulunma ihtimaline karşı altın gerekirse kesilerek kontrol ediliyor.

BİRİKİMİNİZİ KORUMAK İÇİN BU KURALLARA UYUN!

Uzmanlar, yastık altındaki gram altınların değer kaybetmemesi için şu kritik uyarılarda bulunuyor:

  • Ambalajlı altınları orijinal jelatinlerinden kesinlikle çıkarmayın.
  • Nem, rutubet ve direkt ısı kaynaklarından uzak, kuru ve oda sıcaklığındaki alanlarda muhafaza edin.
  • Ambalajların ezilmesini, kırılmasını veya çizilmesini önlemek için sert cisimlerle temas ettirmeyin; özel korumalı kutularda saklayın.
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıayhan_sayin:

satarken saten ambalaj açılıyor kontrol ediliyor ne saçmalık bu

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