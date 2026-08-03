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370 öğrenciye trafik eğitimi verildi

370 öğrenciye trafik eğitimi verildi
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Bilecik’te 370 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Bilecik'te 370 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Osmanlı Camii, Yeni Mahalle Ulu Camii ve Yeşil Camii Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören 370 öğrenciyle bir araya gelindi. Eğitimlerde öğrencilere trafik kuralları, yaya güvenliği, trafikte saygı ve güvenli bisiklet sürücülüğü konularında bilgilendirme yapıldı. Çocukların trafik bilincini küçük yaşta kazanmaları ve güvenli davranış alışkanlığı edinmeleri amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, günlük hayatta karşılaşabilecekleri trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çocukların güvenli ve sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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