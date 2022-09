35 yıldır 1 metrekarelik dükkandan ekmeğini çıkarıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 1 metrekare alana sahip tamirci dükkanında saatleri onaran Ali Candan (56), 35 yıldır daracık iş yerinde kazandığıyla kendisinin ve ailesinin geçimini sağlıyor.

Ali Candan, babasından öğrendiği saat tamirciliği mesleğini yıllardır ara vermeden Samsun'un en eski çarşılarından biri olan Bedesten Çarşısı'nda sürdürüyor. 1-2 yıla kadar vatandaşların saat tamirine ve pil değişimine rağbet göstermediğine dikkat çeken Candan, yok olmaya yüz tutmuş saat tamirciliği mesleğinde son yıllarda ise artan saat fiyatları nedeniyle tamir ve pil değişim işlerinin 2'ye katlandığını ifade etti.

"Bazı kişiler dükkanımı görünce farklı düşünüyor"

1 metrekarelik dükkanında onlarca yıldır tamir yapan Ali Candan, "Saatçilik baba mesleğim. 40 yıldır bu işi yapıyorum. 1 metrekarede 35 yıldır saat tamir ediyorum. Buradan kıt kanaat geçirdiğim de oldu kazandığım da oldu. Sanatım sayesinde hiç aç kalmadım. Bazı insanlar dükkanımı ufak görünce farklı düşüncüleri oluşabiliyor. Onların kendi değerlendirmeleridir. Bence bir masa bir sandalyede olsa zanaatı olan bir insan geçimini sağlar. Bazıları gösterişli yerleri aradığı için bizim iş yerimiz gibi yerleri görünce de farklı duyguya kapılabiliyor. Bunu normal karşılıyor, garipsemiyor. Buradan kazandım, emekli oldum. Çocuklarımı okutup, büyüttüm. Kimseye yük olmadan kendi iradeniz ve azminizle çalışırsanız bir şeyleri başarabilirsiniz. Gençler her şeyden pes edip, zoru görünce kaçmasınlar. Zorluklar her zaman vardır. Bizim de her günümüz güzel geçmedi. Çok sıkıntı çektik ama bu günlere kadar geldik. Bu meslekte çırak yok. Eskiden 10'lu yaşlarda çırak bulunuyordu. Şimdi ise zorunlu eğitim dolayısıyla 20'li yaşlarda çırak bulmak gerekiyor. Bu da pek mümkün olmuyor. Çocuklar zanaata yönelmiyor. Belki 15-20 sene sonra saat tamirciliği mesleği de birçok meslek grubu gibi yok olmaya yüz tutacak ve gelecek kuşaklar tarafından hatırlanmayacak" dedi.

"Saat fiyatları artınca tamir işleri de arttı"

Eski saatlerin değerinin yeni yeni anlaşıldığına dikkat çeken saat tamircisi Candan, "Son 1-2 yıldır hayat pahalılığı dolayısıyla saat tamirine olan ilgi arttı. Eskiden bin TL'ye alınan saatler 6-7 bin TL'ye kadar çıktı. Alım güzü azalınca vatandaşlar eski saatlerinin değerini bildi. Bu da tamircilerin işlerinin artmasına neden oldu. Eskiden birçok saat alan kişiler bozulan ya da pili biten saatleri kullanmıyor, diğerini takıyorlardı. Bu arttık ortadan kalktı. Saat fiyatları artınca insanlar dolapta, kenarda, kıyıda, köşede kalan saatlerini getirip, tamir ettirmeye başladılar. Elektronik saatler bazen yapılamıyor ama mekanik saatler 50 yıl da geçse tamir edilebiliyor. Önceki yıllarda günde en fazla 5-10 müşteri geliyordu şimdi ise günde 20 müşterimiz geliyor. Önceden eski saatler eski ve önemsiz olarak görülüyordu artık öyle bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

En çok pil değişimi yaptıklarını ifade eden Candan, "Şu anda vatandaşlar saatçilere en çok pil değişimi için geliyor. Saatçilerin geçim kaynağının yüzde 80'i pil değişimi işidir. Bunun yanında kayış değişimi ve pim değişimi için de gelen çok oluyor. Pil değişimi kaliteye göre 10-30 TL arasında değişiyor. Saat kayışlarının fiyatı da kaliteye göre 30 TL'den 150 TL'ye kadar çıkabiliyor. Cam değişimi ara sıra yapıyoruz. Akıllı saatlerin kendine göre bir müşterisi var. Estetik açıdan aksesuar olarak kullanılmıyor. Teknolojiyi seven kişiler akıllı saatleri kullanıyor. Akıllı saatlerde bozulduğu zaman 2-3 bin TL'yi çöpe atıyorsunuz ama diğer saatlerde tamir olayı daha kolay oluyor. Maddi durumu iyi olup, 1-2 sene çöpe atmaya göze alanlar akıllı saatleri tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Dükkanı küçük olduğu için çırak alamıyor"

Saatini tamir ettiren müşteri Atilla Saral ise, "Saat tamiri, pil değişimi işlerimi Ali'ye yaptırıyorum. Dükkanın tek kötü tarafı çırak alamaması. 1 tane çırak alıp, işi öğretse mesleği devam ettirebilecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN