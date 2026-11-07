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32 yıl önce aynı birlikte vatani görevini yapan asker arkadaşları Fethiye’de buluştu

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32 yıl önce aynı birlikte vatani görevini yapan asker arkadaşları Fethiye’de buluştu
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Hakkari Çukurca’da 1987-1988 yıllarında vatani görevini birlikte yapan asker arkadaşları, 32 yıl sonra başlattıkları geleneksel buluşmalarının 6’ncısını Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirdi.

Hakkari Çukurca'da 1987-1988 yıllarında vatani görevini birlikte yapan asker arkadaşları, 32 yıl sonra başlattıkları geleneksel buluşmalarının 6'ncısını Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirdi. Organizasyonda yer alan Eskişehirli Mustafa Sarı, silah arkadaşlarıyla hasret giderdi.

1987-1988 yıllarında Hakkari Çukurca 8'inci Komando Taburu'nda vatani görevini tamamlayan 1967/3 tertip askerler, yıllar sonra yeniden bir araya gelmeyi sürdürüyor. İzmirli Okan Aşer adlı çavuşun çabaları sonucu silah arkadaşlarının tek tek bulunmasıyla başlayan buluşmalar, geleneksel hale geldi. Organizasyonunu Okan Aşer ve Eskişehir'den katılan Mustafa Sarı'nın birlikte üstlendiği buluşma serisi kapsamında daha önce İzmir, Çanakkale Şehitliği, Edremit, Konya ve Denizli'de bir araya gelen devreler, 6'ncı toplantılarını bu yıl Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenledi. Eşlerin de katılım gösterdiği etkinlikte, Eskişehirli Sarı ve silah arkadaşları o dönem birlikte görev yaptıkları Tim Komutanı Mahmut Karacay ile de buluştu.

Her yıl farklı bir ilde devam ettirilmesi hedeflenen buluşmaya Eskişehir'den katılan Mustafa Sarı, "Organizasyonunu Okan Aşer ile birlikte üstlendiğimiz toplantıda, birlikte görev yaptığımız Tim Komutanı Mahmut Karacay ile de bir araya geldik. Böyle bir dostluk bu devirde herkese nasip olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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