32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başlıyor

(ADANA) - Bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, çocukları sinemayla buluştururken yangın bölgelerine fidan dikimiyle sürdürülebilir geleceğe katkı sunacak.

Festival kapsamında dezavantajlı bölgelerde eğitim gören yaklaşık 5 bin çocuk, çocuk sineması etkinlikleriyle sinemayla tanışacak. Her bir çocuk için Adana'daki yangınlardan etkilenen bölgelere bir fidan dikilecek. Böylece çocuklar hem sinemanın büyüsünü yaşayacak hem de doğayla bağ kuracak.

22 Eylül'de başlayacak festival, bir hafta boyunca Adanalılara film şöleni sunacak. "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" mottosuyla düzenlenen festival, çevre dostu uygulamalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkacak. Festival alanlarına çevre dostu araçlarla ulaşım sağlanacak.

Tematik sürdürülebilirlik sponsoru Sürdürebilirsin iş birliğiyle hayata geçirilen projeler de öne çıkıyor. Festivalde ortaya çıkan organik atıklar komposta dönüştürülerek 100 fidan toprakla buluşturulacak. Jüri üyeleri ve sanatçılar tarafından bağışlanan eşyalar ise Sustainers.co üzerinden yeni sahiplerine ulaştırılacak, elde edilen gelirler kompost üretimi ve fidan dikimine aktarılacak. Festival alanlarında yer alacak organik atık kutuları sayesinde katılımcılar da sürece dahil olacak.

Festival Yürütme Kurulu, yaptığı açıklamada, "Altın Koza, sinemanın gücünü ve sürdürülebilir bir yaşam için ortak sorumluluğu vurguluyor. Atıklardan fidana uzanan dönüşüm süreciyle, sanatın toplumsal etkisini doğa ile buluşturarak geleceğe anlamlı bir miras bırakmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.