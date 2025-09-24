32. Adana Altın Koza Film Festivali: "Farkındayız, Buradayız, Direniyoruz"

(ADANA) – 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl toplumsal mücadele ve sinemanın direniş ruhunu öne çıkaran programıyla dikkati çekiyor.

Festivalin Program Koordinatörü Esin Küçüktepepınar, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Farkındayız, buradayız, direniyoruz" mesajının hem ulusal hem de uluslararası yapımlarda güçlü bir şekilde hissedildiğini söyledi.

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali, toplumsal mücadele ve sinema sanatının direniş ruhunu bir araya getiren seçkisiyle dikkat çekti.

Festivalin kesintisiz sürmesinin başlı başına bir direniş olduğunu vurgulayan Festivalin Program Koordinatörü Esin Küçüktepepınar, "Bu çok önemli ve kutsal bir şey. Adana seyircisi de sinema kültürüne olan ilgisini yıllardır sürdürerek salonları dolduruyor. Burada sinema ve edebiyat geleneği çok güçlü" dedi.

Dünya sinemasından ödüllü yapımlar

Festivalin dünya sineması seçkisinde Cannes ve Berlin gibi prestijli festivallerden ödül almış filmler yer aldı. Ortak temalara dikkat çeken Küçüktepepınar, "Dünyada bir çöküş hali var. Ancak filmlerde 'farkındayım, buradayım, direniyorum' duygusu çok güçlü. Türkiye'deki zeytinliklerden Brezilya'daki darbeye, Hindistan'daki köylü isyanlarına kadar benzer ruh halleri görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın yönetmenlere özel gösterimler

Klasikler bölümünde bu yıl kadın yönetmenlere özel gösterimler düzenlendi. Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel'in Bataklık filmi Reha Erdem sunumuyla, Fransız yönetmen Agnès Varda'nın Cleo 5'ten 7'ye ve Yersiz Yurtsuz filmleri ise Öykü Sofoğlu ve Perihan Mağden sunumlarıyla izleyiciyle buluştu. Küçüktepepınar, bu bölümü "Sinema tarihinde kadın bakışının yerini göstermek açısından çok değerli" sözleriyle değerlendirdi.

Gazze'den gelen direniş öyküleri

Son anda programa eklenen bölümlerden biri de Gazze'den gelen üç film oldu. Genç bir kadın fotoğrafçının cep telefonuyla çektiği, yönetmeninin Cannes'daki gösteriminden önce hayatını kaybettiği belgesel de festivalde yer aldı. Küçüktepepınar, "Bu filmler, silinmeyi reddeden ve yaşam sevinciyle direnen insanların hikayelerini anlatıyor" dedi.

Ulusal yarışmada kadın yönetmenler öne çıkıyor

Altın Koza'nın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl 10 film yarışıyor. Seçici kurulda Esin Küçüktepepınar'ın yanı sıra Mehmet Açar, Senem Erdine ve Doç. Dr. Hakan Erkılıç bulunuyor. Kadın yönetmenlerin artan temsiline dikkati çeken Küçüktepepınar, "Kadın olmanın avantajlarını kullanarak olumlu bir ayrımcılık yapıyorum. Bu yıl kadınların öne çıkması sevindirici" dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine bu yıl yönetmen Ümit Ünal başkanlık ediyor. Jüride ayrıca oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni ve yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ile sinema yazarı ve akademisyen Janet Barış yer alıyor.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü'nü belirleyecek jüri; Aslı Ildır, Gökşen Aydemir ve Okan Arpaç'tan oluşuyor.Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü ise bu yıl, yönetmen Çiğdem Vitrinel, Selcen Ergun Herry ve Tankut Kılınç'tan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi yönetmen Berna Gençalp, Prof. Dr. Lalen Kabadayı ve yönetmen Ümran Safter'den oluşuyor. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ise yapımcı İpek Erden, yönetmen Murat Fıratoğlu ve Venedik Film Festivali programcılarından Paolo Bertolin görev alıyor. Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda jüri yazar, yönetmen Burcu Aykar, yazar, yönetmen Doğuş Algün ve oyuncu Ozan Çelik'ten oluşurken; Ulusal Kısa Film Yarışması'nda oyuncu Ece Yüksel, akademisyen Özge Deniz Torun ve yönetmen Tunahan Kurt görev alıyor. Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nda yer alan senaryoları değerlendirecek isimler ise yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, oyuncu Fadik Sevin Atasoy ve yazar, yönetmen Ömür Atay.

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 28 Eylül'de yapılacak ödül töreniyle sona erecek.