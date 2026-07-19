313 yıllık Karadede Panayırı'na binlerce kişi akın etti

Samsun'un Bafra ilçesinde 313 yıllık geçmişe sahip Karadede Panayırı, bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Konserler, geleneksel yarışmalar ve ağalık ihalesinin yapıldığı panayırda renkli görüntüler yaşandı.

1700'lü yılların başından 1969 yılına kadar aralıksız düzenlenen Karadede Panayırı, 2011 yılında Gökçeağaç Köyü Derneği (GÖKDER) tarafından yeniden hayata geçirilerek geleneksel kimliğine kavuştu. Her geçen yıl katılımın arttığı panayır, bu yıl da bölgenin en önemli kültürel etkinliklerinden biri olarak yoğun ilgi gördü. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunu panayır alanında geçirdi. Panayırın geleneksel ağalık ihalesi ise büyük heyecana sahne oldu. Üç adayın yarıştığı ihalede iş insanı Cem Kılıç, 1 milyon liralık teklifiyle üst üste 3. kez ağa seçilerek, ebedi ağalık altın kemerinin sahibi oldu. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile özel güvenlik görevlilerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı panayırda çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme ve sandalye kapma yarışmaları düzenlenirken, etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu.

GÖKDER Başkanı Turgut Demir, Karadede Panayırı'nın 300 yılı aşkın geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Adından da anlaşılacağı gibi tarihi bir panayır. Bu yıl 313. Tarihi Karadede Panayırı'nı gerçekleştiriyoruz. Gökçeağaç Mahallesi'nde her yıl yaz mevsiminde düzenlenen panayır kapsamında konserlerimiz, kamp etkinliklerimiz, büyük bir pazar ve alışveriş alanımız bulunuyor. Terlikten traktöre kadar her türlü ürünü bulmak mümkün. Off-road yarışları, çocuk etkinlikleri ve birçok farklı faaliyetle panayırımızı sürdürüyoruz" dedi.

Panayırda sanatçı Ramazan Çelik şarkılarıyla vatandaşlara eğlenceli anlar yaşatırken, final konserinde sahneye çıkan Hülya Polat ise seslendirdiği Karadeniz türküleriyle binlerce kişiyi horona kaldırdı. Coşkulu bir konserle sona eren 313. Tarihi Karadede Panayırı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı