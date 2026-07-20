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İngiltere'de Starmer dönemi bitti! İşte başa geçen yeni isim

İngiltere'de Starmer dönemi bitti! İşte başa geçen yeni isim Haber Videosunu İzle
İngiltere'de Starmer dönemi bitti! İşte başa geçen yeni isim
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden resmen istifa etti. İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak İngiltere'nin son 10 yıl içerisindeki 7'nci başbakanı oldu.

  • Keir Starmer, 22 Haziran'da başbakanlıktan ayrılacağını duyurdu ve istifasını Kral 3. Charles'a sundu.
  • İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilerek İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.
  • Muhalefet partileri, Burnham'ın doğrudan halktan yetki alması için erken genel seçim yapılmasını talep ediyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 22 Haziran'da başbakanlık görevinden ayrılacağını duyurmuştu. Starmer, istifasını İngiltere Kralı 3. Charles'a resmen ileterek başbakanlık görevinden ayrıldı.

İNGİLTERE'DE YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Keir Starmer, bu sabah Kral 3. Charles tarafından kabul edildi ve Başbakanlık ile Hazine Birinci Lordluğu görevlerinden istifasını sundu. Kral 3. Charles da istifayı kabul etti." ifadelerine yer verildi.

STARMER'DEN VEDA AÇIKLAMASI

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nda bazı kabine üyeleri ve destekçilerinin alkışlarıyla karşılanan Starmer, Kral 3. Charles'a resmi istifasını tebliğ etmeden önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Starmer, "Birazdan Majesteleri Kral'ı ziyaret ederek istifamı sunacağım ve Başbakan olarak görev yaptığım dönemi resmen sonlandıracağım. Benim görevim tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Liderliğini yürüttüğü İşçi Partisini 2019'daki yenilgiden çıkararak yeniden ayağa kaldırdığını söyleyen Starmer, 2024 genel seçimlerinde ezici bir zafer kazandıklarını ifade etti.

Starmer, "O günden bu yana bu büyük ülkeye ve sizlere Başbakan olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu. İngiltere'nin bugün, 2 yıl öncesine kıyasla daha güçlü ve daha adil bir ülke olduğuna yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ BAŞBAKANA "TAM DESTEK" MESAJI

Ekonominin daha güçlü olduğunu, kamu hizmetlerinin iyileştiğini, sağlık sistemindeki bekleme sürelerinde önemli düşüş yaşandığını dile getiren Starmer, "Her gün daha fazla çocuk yoksulluktan kurtarılıyor, göç önemli ölçüde azaldı. Savunma ve güvenlik alanındaki duruşumuz çok daha sağlam hale geldi ve uluslararası itibarımız önemli ölçüde güçlendi." diye konuştu.

Starmer, ülkenin en güzel yönlerine en ön sıradan tanıklık etme ayrıcalığına büyük önem atfettiğini belirterek, "Bugün düşmanlarımızın, sahip olduğumuz değerlere, özgürlüğümüze, nezaketimize ve açıkçası Ukrayna'nın cesur halkına verdiğimiz sarsılmaz desteğe karşı bizi bölmek için ellerinden geleni yapacakları bir dünyayla karşı karşıyayız. Böylesi saldırılar karşısında, etrafımızdaki Britanya'nın büyüklüğünü unutmamamız hayati önem taşıyor." görüşünü dile getirdi.

Görevi devrettiği Andy Burnham'a başarılar dilediğini aktaran Starmer, kendisine tam destek verdiğini iletti.

Starmer, "Görevimden gönül rahatlığıyla ayrılıyor, yüzümde bir tebessümle veda ediyor ve birlikte başardığımız her şeyden büyük gurur duyuyorum." dedi.

STARMER DÖNEMİ BİTTİ, BURNHAM DÖNEMİ BAŞLADI

İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

Keir Starmer'ın görevinden ayrılmasıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya taşınan 56 yaşındaki Burnham, ilk konuşmasında ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekerek yeni hükümetin önceliklerini açıkladı.

İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN "ERKEN SEÇİM" TALEBİ

Manchester'ın eski belediye başkanı ve Makerfield Milletvekili Andy Burnham, 17 Temmuz'da 379 İşçi Partili milletvekilinin desteğini alarak rakipsiz şekilde partinin yeni lideri ilan edilmişti. Liderlik yarışında tek aday olan Burnham'ın seçilmesiyle birlikte başbakanlık süreci de hız kazanmıştı.

Ancak bazı muhalefet partileri, Burnham'ın doğrudan halktan yetki alabilmesi için erken genel seçime gitmesi gerektiğini savunuyor.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

bizimki demokrasi getircem diye hilafeti kaldırtıp hanedanı yurt dışına sürdü demokrasinin besigi denen ingiltere hem başbakanlıkla hem krallıkla yönetiliyor siz buradan bir şey çıkarın ama sessiz

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Haber YorumlarıEmin Alıç:

Bizde hiç birşey başarılmasa da istifa eden bir Allah'ın kulunu göremezsiniz.

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