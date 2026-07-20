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İstanbul'da dev çekirge hareketliliği: Birçok ilçede görüntülendi

İstanbul'da dev çekirge hareketliliği: Birçok ilçede görüntülendi
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İstanbul'un Sultangazi, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa gibi ilçelerinde görülen iri çekirgeler evlerin balkon, pencere ve bahçelerine kadar girerek vatandaşları tedirgin etti. Renkli görüntüler sosyal medyada yayıldı.

İstanbul'un birçok ilçesinde son günlerde görülmeye başlanan iri çekirgeler vatandaşları tedirgin etti. Sultangazi, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde ortaya çıkan çekirgeler, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Evlerin balkonlarına, pencerelerine, apartman girişlerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar çekirgeleri zarar vermeden dışarı çıkarmaya çalışırken, bazı kedilerin ise çekirgeleri yakalamaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyaya yayıldı. Kimisi de yakaladığı çekirgeyi bir kutuya koyarak görüntüledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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