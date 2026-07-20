Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Dünyaca ünlü İngiliz model Katie Price’ın evliliği, magazin tarihinin en büyük skandallarından biriyle çatırdıyor. Price’ın iş insanı eşi Lee Andrews’ün, ünlü modelle olan cinsel içerikli gizli bir videoyu İngiliz basınına ve küresel şirketlere 250 bin sterline (çeyrek milyon sterlin) satmaya çalıştığı iddia edildi. Sızan ses kayıtları gündeme bomba gibi düşerken, Katie Price isyan ederek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"BU VİDEO İYİ PARA EDER" SES KAYDI SIZDI

Birleşik Krallık basınında yer alan çarpıcı iddialara göre, 43 yaşındaki iş insanı Lee Andrews, eşi Katie Price ile çekildiği öne sürülen mahrem görüntüleri ticari bir kazanca dönüştürmek için aylardır gizli görüşmeler yürütüyor.

Andrews’ün, daha önce Kim Kardashian ve Pamela Anderson gibi isimlerin sızan görüntülerini pazarlayarak servet kazanan yetişkin içerik şirketi Vivid Entertainment ile temasa geçmeyi planladığı öne sürüldü. Skandalı büyüten ise Andrews'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının basına sızması oldu. Söz konusu kayıtta şu ifadelerin yer aldığı belirtildi: "Her zaman eşimle olan videomu yayımlayabilirim. İyi para eder. Kısa bir kayıt var ama bu aramızda kalsın. Bak bakalım bir gazete buna çeyrek milyon sterlin verir mi?"

KATIE PRICE İSYAN ETTİ: "ASLA BÖYLE BİR VİDEO ÇEKMEDİM!"

İngiliz medyasının en köklü yayın organlarından Daily Mail, iddiaların ardından çiftin menajerlik şirketleriyle iletişime geçerken, sessizliğini bozan ilk isim Katie Price oldu. Cumartesi günü sert bir açıklama yayınlayan ünlü model, eşiyle böyle bir görüntüsünün asla var olmadığını savundu: "Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca böyle bir video hiçbir zaman çekmedim. Aksini iddia eden tüm söylemler yanlış, asılsız ve son derece yanıltıcıdır."

BOŞANMA KAPIDA: SABRI TÜKENDİ

Katie Price her ne kadar videonun varlığını reddetse de eşi Lee Andrews hakkında ortaya çıkan bu pazararlık iddiaları evliliğin sonunu getirdi. İngiliz basınına konuşan çifte yakın kaynaklar, ünlü modelin yaşanan rezalet karşısında artık "sabrının tükendiğini" ve yakın çevresinin Price’a acilen boşanma davası açması yönünde baskı yaptığını aktardı. Kaset skandalının ardından gözlerin çevrildiği Lee Andrews ise henüz sessizliğini koruyor.

Kaynak: Haberler.com