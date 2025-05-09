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30. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası Düzenlendi

30. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası Düzenlendi
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Kastamonu'da düzenlenen 30. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası etkinlikleri, kültürel ve manevi vurgularla dolu bir programla gerçekleşti. Etkinlikte Şeyh Şaban-ı Veli'nin hayatı ve öğretileri ön plana çıkarıldı.

Anadolu'nun dört manevi direğinden biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli, 30'uncu Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası'nda düzenlenen etkinlikle anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Valiliği ile Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 1481 yılında Kastamonu'da doğup, 1569'da vefat eden Halvetiye tarikatının Şabaniye kolunun kurucusu olan Şeyh Şaban-ı Veli, hem Türkiye'de hem de Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Asya gibi bölgelerde önemli bir tasavvuf büyüğü olarak biliniyor.

Etkinlikte konuşan eski İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, Şeyh Şaban-ı Veli'nin "Asıl keramet, varlığı hazmedebilmektir" sözüne atıfta bulunarak, günümüz insanının maneviyata olan ihtiyacını vurguladı. Başesgioğlu, "Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, 'Burada garip kalmazsınız' diyor. Kastamonu tarih sahnesi boyunca herkese gönlünü, kucağını açmış bir toprak. Bize büyük bir miras, büyük bir birikim bırakmış topraklar. Bizim bu mirasa sahip çıkmamız gerekiyor. Gökağaç'tan İstanbul'a kadar uzanan bir kültür rotamız var. Bunu iyi örmemiz gerekiyor" dedi.

AK Parti Milletvekili Serap Ekmekci ise, Anadolu irfanının dört manevi direğinden biri olan Şeyh Şaban-ı Veli'nin sadece dini yönüyle değil, toplumsal kimliğiyle de nesillere örnek olması gerektiğini vurguladı. Ekmekci, "Evliyalarımızı yalnızca maneviyatlarıyla değil, sosyal hayattaki duruşlarıyla da tanıtmalıyız" diye konuştu.

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Çiftçi de, "Anadolu'muzun 4 temel direği olarak kabul edilirler. Bu yüzden özellikle Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'ni anlatmak ve tanıtmak için bu programları düzenliyoruz. Çünkü bu zatlar, 'nümune-i imtisal'dir; yani örnek alınacak şahsiyetlerdir. Onları anlamak, anlatmak hem dünya hem ahiret kazancımızdır. Şeyh Şaban-ı Veli, doğmadan önce babasını, doğduktan kısa süre sonra da annesini kaybetmiştir" şeklinde konuştu.

Program, hattat Ahmet Kutluhan'ın hazırladığı hüsn-i hat sergisinin açılışıyla devam etti. Anma programının sonunda yapılan dua sonrası katılımcılara ikramda bulunuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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