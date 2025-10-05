3'üncü Komando Tugayı mensupları, şehit silah arkadaşlarını Ankara'da andı

3'üncü Komando Tugayının eski mensupları, 1996 yılında Bingöl'de şehit olan 26 askerin yakınları ve silah arkadaşları Ankara'da bir araya gelerek şehitleri andı.

1996 yılında Bingöl'de şehit olan 26 askerin yakınları, gazileri ve silah arkadaşları, 2010 yılından beri her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara'da bir araya geldi. 3'üncü Komando Tugayı mensupları olarak buluşan katılımcılar, şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okuttu, ardından kahvaltı programında bir araya geldi. Dernek veya kuruluş çatısı altında olmadan tamamen gönüllü şekilde düzenlenen buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Şehitlerimizi unutmamamız gerekiyor"

1996 yılında Bingöl'de askerlik görevini yaparken şehit olan silah arkadaşlarını unutturmamak adına her yıl Ankara'da toplandıklarını ifade eden Mehmet Ayaz, "Şehitlerimizin aileleriyle beraber şehit kardeşlerimizi, gazilerimizi unutmamak üzere her yıl toplanan bir topluluğuz. 2010 yılından beri bu işi devam ettiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah devam ettirmeyi planlıyoruz. Toplanmamızın amacı öncelikle şehitlerimizi unutturmamak. Gazilerimizin hatırlarını sormak, onları da unutmadığımızı onlara hatırlatmak. Onun yanı sıra silah arkadaşlarımızla yaklaşık 30 yıl sonra tekrar bir araya gelip o günleri anlatmak, o günleri yaşamak. Amacımız tamamen bu. Amatörce hareket ediyoruz, herhangi bir kurum, kuruluştan destek talebimiz yok, öyle bir beklentimiz de yok. Türkiye'nin yaklaşık 7 bölgesinden gelen insanlar var buraya. Ankara'da yapmamızın nedeni merkezi bir yer olması. Ulaşımının daha kolay olması. İstanbul'dan Edirne'den Kars'a kadar her yerden gelen arkadaşlarımız var. Yaklaşık 150 kişi civarı olacağız bugün, inşallah çok daha büyük sayılara ulaşacağımıza inanıyorum. Bu memleket için, bu topraklar için kanını toprağa akıtıp bize vatan olarak bırakan şehitlerimizi unutmamamız gerekiyor. Çünkü şehitler bizim her şeyimiz ve ben her şehidin, her şehide can borcu olduğumuzu düşünen insanlardanım" şeklinde konuştu.

"İyi ki varlar, onlar sayesinde bugünleri görebildik"

3'üncü Komando Tugayı başında olmakta onur duyduğunu vurgulayan emekli piyade kıdemli Albay Halil İbrahim Çiçeksiz, "30 yıl sonra silah arkadaşlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi beraber anmaktan, arkadaşlarımızla bir araya gelmekten çok mutluyuz. Onları görmek bize mutluluk veriyor. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Kalanlara sabırlar dilerim, gazilerimize ve şehit ailelerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Kahraman arkadaşlarıma, aileleriyle birlikte sağlıklı, uzun ömürler dilerim. İyi ki varlar, onlar sayesinde bugünleri görebildik. Ben ayrıca şunu özellikle belirteyim. Böyle bir kahraman tabura, emir komuta ettiğim için kendimi çok bahtiyar hissediyorum" açıklamalarında bulundu.

"Oğlumun arkadaşları, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı"

1996 yılında şehit olan Sezer Yüksel'in annesi Nevim İleri ise "Programı organize edenlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim böyle yerlere bizi getirdiğiniz için. Benim bir çocuğum vardı. Vatana, millete feda olsun dedik, askere gönderdik, şehit olarak geldi. Gururluyum ama bir yanımda buruk. Çok sağ olun, var olun. Oğlumun arkadaşları, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bayramlarda olsun, diğer günlerde olsun. Maddi manevi önemli değil. Manevi benim için çok önemli. Benimle de ilgilendikleri için çok teşekkür ederim. Allah cümle şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, gazilerimizi de sağlık versin" dedi. - ANKARA