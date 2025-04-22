26 yıldır yolda: "Buraya gelmem 26 yılımı aldı"

İngiliz gezgin Karl Bushby, 1998'de Şili'den başlattığı ve yalnızca yürüyerek sürdürdüğü dünya turunun son yılına girdi. 26 yıldır hiçbir ulaşım aracı kullanmadan yürüyen Bushby, Kolombiya-Panama sınırındaki tehlikeli Darien Boşluğu'nu, buzlarla kaplı Bering Boğazı'nı ve Hazar Denizi'ni yüzerek aşmayı başardı. Şu anda Kocaeli'de olan gezgin, evine ulaşmak için önündeki son büyük engel olan İstanbul Boğazı'nı geçmek için izin bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında, Güney Amerika'nın en güney noktası olan Şili'den İngiltere'deki evine yürüyerek gitmek için yola çıkan Karl Bushby, bu dev macerasında 55 yaşına geldi. 26 yılda bin bir coğrafi ve bürokratik zorluğu aşan Bushby, rotasını hiç bozmadan yalnızca yürüyerek ve yüzerek ilerledi.

Ormanlar, çöller, okyanuslar ve savaş bölgeleri gibi zorlu alanlardan geçen Bushby, şimdiye kadar yaklaşık 47 bin kilometre katetti.

"Güney Amerika'nın en güney ucundan buraya gelmem 26 yılımı aldı"

Yaşadığı süreci anlatan Karl Bushby, "Güney Amerika'nın güney ucundan Birleşik Krallık'a doğru yürüyorum. Bu yolculuk, sanırım 'dünyayı yürüyerek dolaşmak' olarak adlandırılabilir. Herhangi bir ulaşım aracı kullanmadan yürüyorum. Uçak, tekne gibi araçları bile okyanusları geçmek için kullanmıyorum, şehirler arası ulaşımda da hiçbir araç kullanamıyorum. Güney Amerika'nın en güney ucundan buraya gelmem 26 yılımı aldı. Bunun yaklaşık 13 yılı yürüyerek geçti, geri kalanı ise çeşitli sorunları aşmakla geçti, pandemiler, vize yasakları, finansal krizler gibi. Ayrıca çok karmaşık bölümleri planlamak gerekiyordu, örneğin Bering Boğazı'nı ya da Orta ve Güney Amerika arasında kalan Darien Boşluğu'nu geçmek gibi. Hazar Denizi'ni yüzerek geçmek zorunda kaldık. Tüm bunlar çok zaman alıyor ama şimdiye kadar, bütün bu süreç sonunda, rotayı hiç bozmadan, sadece yürüdüm veya yüzdüm. Şu anda İstanbul'un hemen yakınlarına kadar geldim. Tüm bu 26 yıllık yolculuk boyunca tek bir ulaşım aracı bile kullanmadım" dedi.

İstanbul Boğazını geçmek istiyor

Yaklaşık 47 bin kilometreyi geçtiğini söyleyen Karl Bushby, "Bu da yaklaşık olarak 90 bin 560 küsur gün ediyor sanırım. Bu yolculuk gerçekten büyük bir meydan okumaydı. Dünyadaki en büyük hayallerden birini gerçekleştirdik. Gezegenin en uzak noktasından Birleşik Krallık'a, hiçbir ulaşım aracı kullanmadan geri dönüyorum. Bu tamamen kesintisiz bir yolculuktu, ya yürüyerek ya da bazen nehirleri veya nadiren denizleri yüzerek geçtim, bu planın bir parçasıydı. Şu anda İstanbul'a sadece birkaç gün mesafedeyiz. Köprüyü kullanmak ya da Boğazı yüzerek geçmek için izin gerekiyor. Bu yolculuğu aynı tarzda, yani ulaşım aracı kullanmadan, sürdürebilmem için bu gerekli. İstanbul'a vardığımızda, burada bağlantı kurduğumuz arkadaşlarımız ve temaslarımızla bu konuda çalışacağız. Umarım bir çözüm bulabiliriz" diye konuştu.

"Türkiye'de çok güzel karşılandık"

Türkiye'ye gelmeden önce yolda birçok gezginle karşılaştığını belirten Bushby, "Gezginler bana, Türkiye'nin ziyaret edeceğim en güzel ülkelerden biri olacağını söylediler çünkü insanların çok misafirperver olduğunu, yürümekte zorlanacağımı çünkü sürekli eve davet edilip, ikramlarla karşılaşacağımı söylediler. Gerçekten de öyle oldu. Türkiye'de çok güzel karşılandık. Büyük bir misafirperverlik gördük. Burada beni ağırlayan dostum da dahil olmak üzere herkes bana çok sıcak davrandı. Genel olarak, son 26 yılda dünyayı dolaşırken gördüm ki tüm ülkeler aslında aynı. Bazıları biraz daha sıcak karşılıyor olabilir ama genel olarak insanlar olağanüstüydü. Yolda tanıştığım insanların hepsi harikaydı. Herkes sadece yardımcı olmak, beni gideceğim yere ulaştırmak istiyordu. Bu da yolda öğrendiğimiz inanılmaz bir ders oldu" şeklinde konuştu.

"İngiltere o kadar çok değişti ki eve döndüğümde tanıyamayacağım"

Yolculuğu sırasında ailesinden de uzak kaldığını ifade eden Karl Bushby, "Ailem, annem, babam beni görmek için birkaç kez geldiler. Onlarla zaman zaman buluştum. Ama evden uzakta kalmak tabii ki zor bir şey. Üstelik İngiltere o kadar çok değişti ki, eve döndüğümde tanıyamayacağım. Sanırım yola çıktığımda Başbakan Tony Blair'di. O zamandan bu yana 5, hatta 7 başbakan değişti. Gerçekten uzun zaman oldu" ifadelerini kullandı.

Dünyada ilki yaşadı

Bushby, sıradaki en büyük zorluğun İstanbul Boğazını geçmek olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yolculuğu tamamen yürüyerek yaptık. Yürüyerek ya da yüzerek. Kıtaları birbirine bağlayan bu boşluklar var. İlk büyük boşluk Kolombiya ile Panama arasındaydı, 200 millik yoğun ormanlık bir alan. O zamanlar orası adeta bir savaş alanıydı. Savaşın ön cephesi gibiydi. Gerçekten zorlu ve korkutucu bir bölümdü. Ama geçmek zorundaydık ve başardık. Sonraki büyük geçiş Bering Boğazıydı. O zamana kadar kimse Amerika'dan Rusya'ya kadar bu boğazı yürüyerek geçmemişti. Fransız-Amerikalı bir adam olan Dimitri Kiefer'le ortaklık kurduk ve 2006 yılında bunu başardık. Bu tarihte bir ilk oldu. Alaska'dan Rusya'ya yürüyerek yapılan ilk onaylı geçiş. Bu bizi Asya'ya soktu. Daha sonra İran'dan geçemediğimiz, Rusya'ya da geri dönemediğimiz bir dönemde başka bir engelle karşılaştık. Bu yüzden Hazar Denizi'ni yüzerek geçmek zorunda kaldık. Bu 300 kilometrelik yüzme mesafesi. Ben aslında yüzücü değilim. Neyse ki Azerbaycan hükümeti ve sahil güvenliği bize yardım etti, küçük bir ekip oluşturduk ve Hazar Denizi'ni yüzerek geçip Bakü'ye ulaştık. Son birkaç ayda Bakü'den buraya kadar yürüdüm" diye konuştu.

"Boğazı geçtikten sonra evime sadece 1 yıl kalmış olacak"

İstanbul Boğazını geçmek için talepte bulunduğunu ancak belirten Bushby, "Boğazda 1,5 kilometrelik bir geçiş var. ya yüzerek ya da köprüyü kullanarak geçmek zorundayım. Bu beni uzun zamandır bulunduğum Asya'dan alıp yolculuğun son aşaması olan Avrupa'ya sokacak. Sonra Fransa'daki Manş Tüneli'ne varacağım. Oradan da Avrupa'dan İngiltere'ye, bu yolculuğun son kısmını da ulaşım aracı kullanmadan tamamlayarak döneceğim. Boğazı geçtikten sonra evime sadece 1 yıl kalmış olacak. Avrupa boyunca kalan yolculuğun tahmini süresi bu. 26 yıl geçti, sadece 1 yılım kaldı ve neredeyse ulaştık" şeklinde konuştu. - KOCAELİ