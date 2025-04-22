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26. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

26. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Antalya'nın sokakları, 26. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında Kırgızistan, Gana, KKTC, Tayland, Azerbaycan, Estonya, Romanya, Rusya ve Özbekistan'dan gelen çocukların yöresel kıyafetleriyle renklendi. Çocuklar, sevgi korteji oluşturup dans gösterileriyle Antalyalıların ilgisini çekti.

26. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında Antalya'ya gelen 9 ülkenin çocukları kentin sokaklarına renk kattı. Konuk çocuklar rengarenk yöresel kıyafetleriyle Cumhuriyet Meydanı'nı çiçek bahçesine çevirdi. Ülkelerine özgü dans gösterisi sunan çocuklar yoğun ilgi gördü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 26. Antalya Uluslararası Çocuk Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Kırgızistan, Gana, KKTC, Tayland, Azerbaycan, Estonya, Romanya, Rusya ve Özbekistan'dan gelen konuk ülke çocukları Antalya sokaklarına renk kattı. Konuk ülke çocukları Atatürk Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar sevgi korteji oluşturdu. Dünya çocukları ülkelerine özgü kıyafetleriyle Antalya sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Yöresel danslarını sergilediler

Konuk ülke çocukları dans ve müzik eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Sevgi kortejine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Balkonlarından bayrak sallayan Antalyalılar alkışlarıyla çocukları selamladı. Kortejin ardında Cumhuriyet Meydanı'na kurulan sahnede konuk ülke çocukları dans gösterileri sundu. Ülkelerine özgü kostüm ve müzikler eşliğinde yöresel danslarını sergileyen çocukları Antalyalılar büyük bir coşku ile izledi. Dünya çocuklarının gösterisi izleyenlerden beğeni topladı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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