'2022 yaz turizminden beklentimiz çok yüksek'

Pandemi tedbirlerinin de azalmasıyla birlikte 2022 yaz turizminden çok yüksek bir beklenti içerisinde olduklarını belirten Öğr. Gör. Ezgi Erşahin, "Tek olumsuzluk, çevre ülkelerde yaşanan olaylar. Rus ve Ukraynalı tatilcilerin ileriye dönük rezervasyonlarında düşüşler söz konusu. Bu süreçte ucuz pazar çekiciliği yerine farklılaştırılmış ürünlerle öne çıkmak önemli olacaktır" dedi

Deniz-kum-güneş tatili hala turizm denildiğinde akla gelen ilk tatil modellerinden. Pandemi sürecinin de etkisini yitirmesi dolayısıyla yaz döneminde güney sahillerinde yoğunluğun yüksek olacağını söyleyen İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Seyahat- Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turist Rehberliği Program Başkanı Öğr. Gör. Ezgi Erşahin, Türkiye'nin 2022 yaz sezonu tatil hareketliliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, gezi rehberini paylaştı.

Pandemi sürecinin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan zararlar verdiğini hatırlatan Öğr. Gör. Ezgi Erşahin, "İnsanlar artık çekildikleri kabuklardan çıkıp farklı deneyimler yaşamak istiyor. Turistler; kitlesel hareket, uzun süreli tatil, uzak ve popüler tatil alanları yerine daha bireysel, kısa süreli kalış, daha yakın noktalar, hijyen ve güvenlik tedbirlerine dikkat eden işletmeler aramaya başlamıştır. Bu çerçevede açık hava etkinlikleri, güneş ve doğa kaynaklı seyahatlerde artışlar olacaktır." dedi.

Turizm geliri için umutlar yüksek

Aşılama ve normalleşme süreciyle birlikte seyahatlerin hız kazandığının altını çizen Öğr. Gör. Erşahin, "Türkiye turistik kaynakları bakımından çok zengin bir destinasyon. 2022 yaz sezonu ziyaretçi sayısı ve turizm geliri için umutlar yüksek. Otellerdeki "Güvenli Turizm Belgesi" süreçleri ve alınan tedbirler turist üzerinde etkili oldu. Ayrıca Türkiye'nin stratejik konumu itibariyle çevresinde gelişen olaylar, güvenlik korkularını ya da uluslararası kısıtlamaları beraberinde getirebilir. Bu sezon turizm gidişatını pandemiden ziyade çevre ülkelerde yaşanan olaylar belirleyecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmaların turizmi etkileyebileceğini ve riskler oluşturduğunu ifade eden Öğr. Gör. Ezgi Erşahin, "Turizm gelirleri ekonomik büyüme ve ödemeler dengesi açıklarının kapanması noktasında önemli bir kaynak. Pandemi sürecinde virüsün yayılma riskini azaltmak için seyahatte yapılan kısıtlama ve yasaklar ekonomik krizleri tetikledi. Görüşler, güçlü ekonomiye sahip ülkelerin dahi toparlanmasını 2023 yılı olarak belirtmekte. Artan gıda ve yakıt fiyatları işletme giderlerini ve tatil maliyetlerini yükseltiyor. Belirsizlik turist tarafından çok işletmeleri düşündürüyor. Fiyat politikalarında istikrarsızlık ve riskler büyüyor. Savaş nedeniyle alınan uluslararası para transferi ve ulaşımdaki yasaklar ihracatı yavaşlatıyor. Bunlar ödeme ve seyahat planlarını olumsuz etkileyecektir. Enflasyonun satın alma gücündeki olumsuz etkileri yerli turist sayıları ve harcamalarında düşüş oluşturacaktır. Yurt dışına planlanan seyahatler iç turizme yönlendirebilir. Nitekim 2021 yılı yabancı turist varışlarına bakıldığında kişi başı ortalama harcama oranının 834$'a yükselerek COVID öncesi hedeflere ulaştığını görüyoruz." diye konuştu.

Öğr. Gör. Ezgi Erşahin, Rusya-Ukrayna hattında yaşananların turizm sektörünü etkileyebileceğini belirtti. Erşahin, "Rusya ve Ukrayna, Türkiye için çok önemli bir pazar. İki ülke arasındaki gerilimin seyrine göre her şey değişebilir. Nitekim ileriye dönük rezervasyonlarda düşüş söz konusu. Bu süreçte alternatif turizm türlerine ve noktalarına yönelmek, ucuz pazar çekiciliği yerine farklılaştırılmış ürünlerle öne çıkmak önemli olacaktır." dedi.

Öğr. Gör. Ezgi Erşahin, bu sezon tatil yapılabilecek bazı noktaları tatil yeri arayışındaki okuyucular için sıraladı:

1. "Datça- Harika masmavi koyları, flora ve faunası, akvaryum plajı, begonvillerle süslü, taş evli şirin sokakları, Knidos antik yerleşimi, huzur, sakinlik

2. Çıralı, Olimpos ve Adrasan- Masmavi deniz, bungalov konaklama, atv araçları ile gezi, tekne turları, doğa, samimi ortam, Suluada tekne turu, antik kent

3. Side - Mavi bayraklı plajlar, antik kent, tapınaklar, agora, kent surları, doğa sporları

4. İğneada, Sapanca, Şile vb -İstanbul'a yakın glamping (lüks kamp) yerleri-.- Doğa ile iç içe, sakinlik, deniz, huzur arayanlar için

5. Kapadokya- eşsiz jeolojik yapısı, balon turları, doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri, bağ bozumu.

6. İstanbul- Tarihi yarımada- Kültür ve tarihe doyarken alışveriş yapılabilecek, boğaz turu ve sokak yiyecekleri ile renklendirebileceğiniz günübirlik geziler." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel