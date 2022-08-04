200 euro ile sigarasını yaktı, tüm şehir halkını kızdırdı

Kırşehir'de özel bir hastane sahibinin oğlu ve yeğeni sosyal medya hesaplarından hoş olmayan bir video yayınladı. 200 euro ile sigara yakarak video çeken iki kuzene vatandaşların tepkisi sert oldu.

DÜŞÜNCESİZ HAREKETLERİ GÖRENLERİ KIZDIRDI

Kırşehir'de bulunan özel bir hastanenin sahibinin oğlu ve yeğeni, yaptıkları davranışla sosyal medyanın gündemine oturdu. Birlikte vakit geçiren iki kuzen E.G. ve S.G., 200 euro ile sigara yakıp kahve içti. Parayla sigaranın yakılarak kahve içildiği görüntü iddiaya göre E.G. tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Tepki çeken video sosyal medya üzerinden elden ele dolaştı. Videoyu izleyen Kırşehirlilerden ise tepki yorumları art arda geldi.

HESABININ ÇALINDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Hastane sahibi M.G.'nin de sosyal medya hesabında daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşımlar yapılmış, M.G. sosyal medya hesaplarının çalındığını ve paylaşımları kendisinin yapmadığını öne sürmüştü.