"Müşteri ne içtiğini bilsin" diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

Güncelleme:
Burdur'da çay ocağı işleten Üzeyir Çetin, "Müşteri ne içtiğini bilsin" diyerek demlediği çayların paketlerini 18 yıldır biriktiriyor. Yaklaşık 15 bin çay paketini iş yerinde dekor olarak sergileyen Çetin, "Satın almak isteyenler oldu ama satmayacağım, biriktirmeye de devam edeceğim" dedi.

  • Üzeyir Çetin 2007 yılından bu yana 15 bine yakın çay paketi biriktirdi.
  • Çetin koleksiyonunu sergilemekte ve satmayı reddetmektedir.
  • Koleksiyon tek bir markanın çay poşetlerinden oluşmaktadır.

Burdur'da yaşayan 56 yaşındaki Üzeyir Çetin, 1985 yılında bir çay ocağında hobi olarak işe başladı. Geçen zamanın ardından kendi işletmesini açan Çetin, 40 yıldır mesleğine devam ediyor. 2007 yılında ise kullandığı çay paketlerini hobi olarak biriktirmeye başlayan Çetin, işletmesinin önüne çay paketlerini yerleştirerek koleksiyonu oluşturmaya başladı.

15 BİNE YAKIN ÇAY PAKETİ BİRİKTİRDİ

18 yılda 15 bine yakın çay paketi biriktiren Çetin, mesleğini sürdürdüğü sürece çay paketlerini biriktirmeye devam edeceğini belirterek, kendisinden satın almak isteyenlere asla koleksiyonunu satmayacağını ifade etti.

"VATANDAŞ KULLANDIĞIMIZ ÜRÜNÜ GÖRSÜN DİYE BAŞLADIK"

Çaycılık mesleğine bir hobi olarak başladığını belirten Üzeyir Çetin, "3 gün çalışır çıkarız diye düşündüm. Ondan sonra da devam etti ve gitti. Ekmek bundanmış dedik, devam ediyoruz. Koleksiyonuma da 2007 yılında bir zevk olarak desen oluşturmayı düşündüm, o şekilde başladık. Görsellik olsun, vatandaş en azından kullandığımız ürünün ne olduğun görsün diye başladık. Sadece tek bir markanın çay poşetleri var. Ben koleksiyona başladığımdan beri hiçbir çay poşetini dışarıya atmadım. Şu anda 15 bine yakın çay paketimiz var. Bu mesleğe devam ettiğim sürece de bu iş devam edecek. Ben bıraktıktan sonra da devam eder mi etmez mi bilmiyorum" dedi.

"ART NİYETLİ OLDUKLARINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN SATMADIM"

Koleksiyonunun görenlerin ilgisini çektiğini söyleyen Çetin, "Koleksiyonumu görenler genelde ilginç buluyor. Takdir edenler de var. Bir görsellik, güzellik olmuş diyenler de oluyor. Benim bildiğim kadarıyla da bu tarz bir koleksiyon yapan yok. İsteyen herkes bir koleksiyon yapıyor. Her türlü koleksiyonu gördüm ama çay paketi koleksiyonu yapanı görmedim. Bana zamanında satmam için geldiler. Paketleri satın almak isteyen oldu. Ben de art niyetli olduklarını düşündüğüm için satmadım. Bu paketleri alıp kaçak çay da yapabilirler diye düşündüm. Onun için de koleksiyonuma sahip çıkıp satmıyorum" şeklinde konuştu.

500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Adam dünyayı kurtarmış :)

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
