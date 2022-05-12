15 yaşındaki kızı kaçıran orman işçisi hakkında tartışılacak karar! Baba, isyan etti

Geçen yıl 20 Eylül tarihinde Karaisalı ilçesine bağlı Hacımusalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki A.R.Ş., okulların açılmasıyla ailesi tarafından yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleştirildi.

YURTTAN ÇIKIP EVİNDE KALDI

Birkaç gün yurtta kalan A.R.Ş., daha sonra önceki yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü iddia edilen orman işçisi İ.Ç.'nin tuttuğu evde kalmaya başladı. Yurt yetkilileri, A.R.Ş.'nin gelmemesi üzerine durumu aileye bildirdi. Ailesi, kızlarının İ.Ç.'nin evinde kaldığını öğrendi. A.R.Ş.'nin babası Halil Ş. (50), kızını alarak köye dönerken, İ.Ç.'den de şikayetçi oldu. Jandarma, 15 yaşındaki kızın İ.Ç.'nin kendisine zarar vermediğini ve kendi isteğiyle evde kaldığını söylemesi üzerine İ.Ç.'nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

BARAKADA BULUNDULAR

20 Eylül sabahı aile, kızlarının evde olmadığını fark edip tekrar jandarmaya gitti. Aile, kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürüp, bir kez daha şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 3 gün sonra İ.Ç. ve A.R.Ş.'nin ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tümenli köyünde bir barakada olduğunu saptadı.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarmanın yaptığı baskında İ.Ç. ve A.R.Ş. barakada bulundu. İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alınırken, A.R.Ş. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevgi evlerine götürüldü. A.R.Ş., yine orman işçisi İ.Ç.'nin kendisine zarar vermediğini söyledi ve İ.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KIZIMI, ANNE BABANI ÖLDÜRÜRÜZ DİYE TEHDİT ETMİŞLER"

Baba Halil Ş., kızının korkudan şikayetçi olamadığını öne sürerek daha sonra kızının bütün gerçeği anlattığını söyledi. Baba Halil Ş., İ.Ç.'nin tutuklanmasını isteyerek, "Benim çocuğumu İ.Ç. tek başına kaçırmadı. Muhtar Y.Ç., H.U. ve eşi H.U.'da onlara yardım etti. Benim kızım hepsini anlattı. 3 gün alı koydular kızımı. Jandarma kızımı ararken muhtar hep bizi oyaladı. Kızım eve geldiğinde titriyordu ama anne ve babanı öldürürüz diye tehdit ettikleri için şikayetçi olmadı. Çocuğumu sevgi evlerine götürdüler şuanda orada" diye konuştu.

"TACİZ DE ETMİŞ"

27 Mayıs'ta duruşmanın görüleceğini söyleyen baba Halil Ş., "Hepsi şu an serbest. Elini kolunu sallayarak geziyorlar. Kızımı kaçıran İ.Ç., şuanda Antalya'da orman işçisi olarak çalışıyor. Ben benim kızımı kaçıran kişinin tutuklanmasını, cezasını çekmesini istiyorum. Nasıl 15 yaşındaki bir çocuğu kaçıran kişi serbest kalabilir. Her gün kızımla görüşüyorum telefonda ağlıyor. İlk başta kızım ifadesinde hiçbir şey söylemiyordu ama şuanda bize anlattıklarını ifadesinde de söylüyor. Taciz edilmiş onu da anlatıyor. Kızım söylediği halde şu an serbest" ifadelerini kullandı.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kendilerinin de şuan tehdit aldıklarını öne süren baba Halil Ş., "Ben artık bunları kaldıramaz oldum. Kimsem yok. Devletime sığınıyorum. Lütfen gerekeni yapsınlar" dedi.