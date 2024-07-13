Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs, 15 Temmuz'u anlattı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs; Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği çerçevesinde düzenlenen konferansta 15 Temmuz gecesinde yaşananları, o gece milletimizin sergilediği destansı direnişi, milli duruşu ve kahramanlığı anlattı.

15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Milli İradenin Zaferi ve Milletin Zaferi' konulu etkinliğe Vali Gökmen Çiçek, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile çok sayıda protokol mensubu, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, davetliler, üniversitemiz senatosu, akademik ve idari personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edildi. 15 Temmuz konulu video gösterimini takiben etkinliğin açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bilge Gürs'e, Kayseri Üniversitesine gelip programa katıldıkları için teşekkür etti. Rektör Karamustafa, "15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana tam sekiz yıl geçti. Bu milletin evladı gibi görünüp, aslında bu milletle, bu topraklarla bağı olmayan, maalesef akıllarını ve gönüllerini küresel güçlere, dış mihraklara teslim etmiş olanların ihanetine bu milletin evlatları dur demiş ve o gece milletimiz, hainlerin ensesine milli iradenin tokadını atmıştır. Bu ve buna benzer girişimler güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölgesel ve elbette küresel bir güç olmasını hiçbir zaman engelleyemeyecektir. Biz bir ve beraber oldukça, milletimiz ve devletimiz birlik içerisinde güçlü olduğu müddetçe, bu tür ihanetler bir daha kolay kolay kendine zemin bulamayacaktır. 15 Temmuz'da milletimizin sergilediği ruh, Malazgirt ve Çanakkale'deki milli ruhla aynıdır. 15 Temmuz gecesi küresel güçler şunu görmüştür ki, ay yıldızlı al bayrağımız dalgalandıkça, minarelerinden beş vakit ezan sesleri yükseldikçe, kimse bu büyük millete, Türk Milletine hiçbir şekilde karşı duramayacaktır. Ülkemiz, bulunduğumuz coğrafyada ve tüm dünyada sözü dinlenen, oyun bozan ve gerektiğinde de oyunun kurallarını koyan ülke konumuna Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelmiştir ve bu ruh kıyamete kadar da büyük Türk Milletinin hür iradesi ile devam edecektir" dedi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ise 'Milli İradenin Zaferi ve Milletin Zaferi' konulu konuşmasında 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı. Bilge Gürs, "Hain darbe girişiminin yaşandığı gece hem babam hem de eşim şehit, iki kardeşim ise gazi oldu. Bu cennet vatanın bölünmez bütünlüğü için, devletimizin varlığı için, vatan, millet, bayrak diyerek, canlarını hiçe sayarak çıktılar hainlerin karşısına. Onların gücü iman, yardımcıları da Allah'tı. Ölürsek şehit, kalırsak gazi dediler ve bir daha dönmediler. Bizler o geceyi, o gece yaşanan hainliği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. O gece asker kılığına girmiş şeytani bakışlar içerisinde olan, yıllarca bize dost görünüp düşmanlık besleyen, bayrağımıza selam durup bayrağımızı indirmeye çalışan, silahsız insanların üzerine mermi yağdıran, 1 dolara kendini satmış, insan denemeyecek kadar acizlerin karşısına başları dik, alınları açık bir şekilde çıkan kahramanlarımız, tarihe isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır. 15 Temmuz hain darbe girişimi dünyada söz sahibi olan ülkemiz üzerine oynanan kumpasın açık bir göstergesidir. Fakat hainlerin hesaplamadığı, akıllarının almadığı bir durum vardı. Milletimiz hiçbir zaman kimseye boyun eğmez, vatanını kimseye teslim etmez. Çünkü bizim ölümüz şehit, dirimiz gazidir. Hainlerin ise dirisi kalleş, ölüsü leştir" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs'e, Vali Gökmen Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa tarafından plaket ve çiçek takdim edildi. - KAYSERİ