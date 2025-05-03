15 Bin 342 Sözleşmeli Personel Alımı Duyuruldu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Personel alımına dair yayınlanan ilana göre Sakarya'daki sağlık kuruluşlarında görevlendirilmek üzere toplam 215 personel alınacak.

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 işçi alımı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı, "KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 personel alımı gerçekleştirilecektir" açıklama ile personel alımını gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı yayımlanan kılavuz ile birlikte belli oldu. Sakarya'da 215 personelin alınacağı branşlar arasında sağlık teknikeri, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, sağlık fizikçisi, temizlik hizmetleri, bakım onarım teknik destek kadroları yer aldı. Sakarya'ya atanacak olan 215 personel; Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi, Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Hendek Devlet Hastanesi, Taraklı İlçe Devlet Hastanesi, Kocaali İlçe Devlet Hastanesi, Karasu Devlet Hastanesi, Pamukova Devlet Hastanesi, Akyazı Devlet Hastanesi, Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi. Ferizli İlçe Devlet Hastanesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Laboratuvarı ve sağlık ocaklarında görev yapacak. - SAKARYA