Depremde vefat eden babasının hayalleri için ter döken tekvandocu Ahmet, milli formayla çıktığı turnuvada Türk bayrağını göndere çektirdi

Hatay'da yaşayan 14 yaşındaki Ahmet Doğru, Romanya'da düzenlenen tekvando şampiyonasında derece yaparak milli sporcu olmayı hak etti. Depremde kaybettiği rahmetli babasının hayallerini gerçekleştirmenin buruk sevincini yaşayan Doğru, Türk bayrağını uluslararası şampiyonalarda dalgalandırmak istiyor.

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'da 25 bin insan vefat etmişti. Ölümün en fazla olduğu noktalardan olan Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 600 konutlarda da yaşayan 14 yaşındaki Ahmet Doğru ve ailesi, depreme enkaz altında kaldı. Depremde annesi, kardeşleriyle birlikte kurtarılan Ahmet, babası Ali Doğru'yu kaybetmenin hüznünü yaşadı. Depremden önce arkadaşların desteğiyle tekvando sporuna başlayan Ahmet, asrın felaketinin ardından yeniden babasının hayallerini gerçekleştirmek için ter dökmeye başladı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında düzenlenen Romanya Açık Taekwondo Turnuvası'na katılan Ahmet, bu turnuvada rakiplerini yenerek bronz madalyanın sahibi olmaya hak kazandı. Doğru, rahmetli babasının hayallerini gerçekleştirmenin buruk heyecanını yaşıyor.

"Maçlara çıktığımda da çok heyecanlanıyordum ama savaştım derecemi aldım ve milli sporcu oldum"

Romanya'daki tekvando turnuvasında bronz madalya kazanarak 14 yaşında milli sporcu olan Doğru, "Ben 14 yaşındayım, Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyim. Tekvando sporuna 6 yıl önce başladım ve hala devam ediyorum. Bu spora arkadaşlarım da gidiyordu ve onlar beni teşvik etti. Ben de o zaman başladım ve hala devam ediyorum. Romanya'nın Bükreş şehrinde uluslararası şampiyonaya katıldım. Şampiyonaya 14 ülkeden kendi branşımdan 16 sporcu arasında 3 maç kazanarak bronz madalya alarak 3'üncü oldum. Bu başarıyı hocalarıma ve arkadaşlarıma borçluyum. İnşallah daha çok başarı elde edeceğim. Başarılar için çok çalıştım, inandım ve azim ettim. Maçlara çıktığımda da çok heyecanlanıyordum ama savaştım derecemi aldım ve milli sporcu oldum. Milli sporcu olduğum için çok mutlu oldum, sevindim. Ailemi, arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi gururlandırdım. İnşallah daha büyük başarılar elde edeceğim" dedi.

"Rahmetli babamın en büyük hayali milli sporcu olup Dünya ve Avrupa dereceleri yapmamdı ve ben de çok çalışıp bu hayalleri gerçekleştireceğim"

Depremde kaybettiği babasının hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştığını söyleyen milli sporcu Doğru, "Bundan sonraki hedeflerim içim daha çok çalışıp daha çok inanacağım. Gençler de Türkiye derecesi elde etmek, Uluslararası şampiyonada elde etmek ve ailemi gururlandırmak. Bunlar için çok çalışıyorum, azim ediyorum ve inanıyorum. İnşallah yurt dışlarına, dünya olimpiyatlarda bayrağımız dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okuyacağım. Benim en büyük destekçim depremde vefat eden babamdı. Şimdiden annem, babaannem ve bütün de ailem destek çıktı, inşallah hepsini gururlandıracağım. Depremden üç yıl önceden başlamıştım, yapıyordum. Annem, babam, ben ve ablam evdeydik, yaşadığımız binamız yıkıldı. Babam enkaz altında kalarak rahmetli oldu. Şimdi hala bu spora devam ediyorum. İnşallah cennette babamı gururlandıracağım. Rahmetli babamın en büyük hayali milli sporcu olup Dünya ve Avrupa dereceleri yapmamdı. Ben de çok çalışıp bu hayalleri gerçekleştireceğim. Bu sporu herkese tavsiye ediyorum. Sokakta boş dolanmak yerine spora yapıp hayatını düzene koymak ve ailelerini gururlandırabilirler. Türk bayrağını dalgalandırmayı herkese teşvik ederim" ifadelerini kullandı. - HATAY