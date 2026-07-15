Haberler

Haluk Levent, soruşturmayı başlatan iddiaya ne yanıt verdi? "Hüseyin Başaran ile aramızdaki mesele.."

Haluk Levent, soruşturmayı başlatan iddiaya ne yanıt verdi? 'Hüseyin Başaran ile aramızdaki mesele..'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gözaltına altında bulunan Haluk Levent’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Levent, kendisini 60 milyon dolar dolandırdığını söyleyen ve Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmanın başlamasına neden olan suç duyurusunu yapan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın iddialarına yanıt verdi. Levent, Hüseyin Başaran ile arasındakinin sadece alacak-verecek meselesi olduğunu savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan ve bugün 22 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edilen şarkıcı Haluk Levent’in emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Haluk Levent, emniyet ifadesinde, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın kendisi hakkındaki “dolandırıcılık” iddiasına yanıt verdi.

60 MİLYON TL’LİK DOLANDIRICILIK İDDİASI

Hüseyin Başaran, Haluk Levent’in kendisine "kimsesiz kız çocuklarına yurt yapacağız" diyerek yaklaşık 60 milyon dolar değerinde olduğu öne sürülen 22 taşınmazın Ahbap Derneği adına devredilmesini sağladığını ancak bu taşınmazların amacına uygun kullanılmadığını öne sürmüştü.

Haluk Levent, emniyette alınan ifadesinde, Başaran ile arasında gerçekleşen gayrimenkul ticaretinin, alacak-verecek meselesi olduğunu ve dolandırıcılık eylemi olmadığını savundu.

"ALACAK-VERECEK MESELESİ"

Levent, “Hakkımda yürütülen soruşturma ve isnat edilen suçlama hakkında bilgi sahibi oldum.

Dosyanın müştekilerinde olan Hüseyin Başaran ile aramızda gerçekleşen gayrimenkul ticareti alacak/verecek meselesi ile ilgilidir. Herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur.

Konunun hukuki uyuşmazlığa giren konulardan olduğunu değerlendiriliyorum.

Ayrıca şikayete konu gayrimenkullerin iddia olunduğu miktarda değildir. Tarafımca da bir kısım ödeme yapılmıştır.

İsnat edilen suçlamayla ilgili bunun haricinde herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorum. Detaylı ifademi Cumhuriyet Savcılığı makamında vermek istiyorum” dedi.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Haluk Levent adliyeye sevk edildi! İlk görüntüleri geldi

İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesinde anlattıkları
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Milyarlarca liralık vurgun yapan 159 kişiye gözaltı

Milyarlarca liralıyı böyle kaldırmışlar! 159 şüpheli yakalandı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi

Havai fişek değil! İran Körfez ülkesine yağdırdı
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü