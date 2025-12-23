Bolu'yu temsil etti, bin 600 eser arasından Türkiye birincisi oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bilinçli Tüketici Olmak" konulu resim yarışmasında, Bolu 50. Yıl Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Uygar Çetin, bin 600 eser arasından Türkiye birincisi oldu. Çetin, ödülünü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın elinden aldı.

Ticaret Bakanlığı'nın 19 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 28. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde, bir ödül de Bolu'ya verildi. Ticaret Bakanlığı'nın bilinçli tüketim ve tüketici hakları konularında bilgilendirmek, bu alanda farkındalık oluşturmak ve sanatsal çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlediği yarışmaya ülke genelinden bin 600 çocuk katıldı. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği resim yarışmasında, 50. Yıl Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Uygar Çetin birinci olarak Bolu'yu gururlandırdı. Çetin, ödülünü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'tan aldı. Uygar Çetin'in yaptığı eser, binlerce eserin arasından birinci seçildi. Annesi ve Babasının da resim öğretmeni olduğu Uygar Çetin, bu tür yarışmalara katılmaya devam edeceğini söyledi. Çıkardığı eserde vurguladığı bilinçli tüketici kişiliğinin nasıl bir insan olmasından bahseden Uygar Çetin, "Bilinçli tüketici olmakla ilgili konular araştırıp, konulardan esinlenip, eski resimlere de bakarak bir eser ortaya çıkardım. Bilinçli tüketicinin nasıl bir insan olduğu ve nasıl bilinçli tüketici olacağımızı gösteriyor" dedi.

Çıkardığı eserdeki objeleri anlatan Uygar Çetin, "Şemsiye yaptım, onun altına mutlu bir aile tablosu çizdim. Üstünde de tarihi geçmiş, TSE damgasını vurgulayan güzel bir resim yaptım. Ticaret Bakanlığı'ndan bu resim sayesinde bilgisayar ödülü aldım, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Oğlum küçüklüğünden beri resim yapıyor"

Oğlunun küçüklüğünden beri resim yaptığını belirten Uygar Çetin'in annesi Harika Kazancı Çetin, "Ben resim öğretmeniyim, eşim de resim öğretmeni. Oğlum da küçüklüğünden beri resim yapıyor. Ailemizde resim yapan çok fazla kişi var. Birazcık sanatçı bir aileyiz sanırım. Bu seferde tüketici haklarıyla ilgili, bilinçli tüketimle ilgili bir resim yapmıştı. Resmi geçen sene Şubat ayında vermiştik. Gerçekten çok uğraşarak bir resim yaptı. Düşündük, konuştuk, beyin fırtınası yaptık birlikte, renklerle de birleşince ortaya çok güzel bir resim çıktı. Resim ödüle layık görüldü, Türkiye birincisi olduk. Bundan sonra bilmiyoruz önünü tutabilir miyiz ? Ödülü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'tan aldık. Çok güzel bir sürpriz oldu bize söylememişlerdi. Beş kişi var demişlerdi. Çok şaşırdık, çünkü bize sürpriz yapmışlar. Ödülü verene kadar bize bilgi vermediler bu konuda. Birinci olduğunu duyunca kendisi de çok şaşırdı biz de çok şaşırdık. Ödül törenine tüm ailemizle birlikte gitmiştik. Çok şaşırdık, çok hoşumuza gitti. Daha önceki resim yarışmalarından da ödülleri var" şeklinde konuştu. - BOLU