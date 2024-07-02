10 Yaşındaki Bayburtlu Öğrenci Resim Yeteneğiyle Görenleri Hayran Bırakıyor

Bayburtlu Aziz Mahmut Hüdai Demirhan isimli 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi, resim yeteneğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Anaokulu zamanında resim yapmaya başlayan Demirhan, resim yeteneğinin yanı sıra, matematik alanındaki başarısıyla da öğretmenlerinin dikkatini çekti. Çizdiği resimleri atmayıp, saklayan küçük yetenek, odasının duvarlarını yaptığı resimlerle kapladı.

Girdiği resim yarışmalarından derece alan Demirhan, Türk arkeolog, müzeci ve ressam olarak bilinen Osman Hamdi Bey'i örnek aldığını, Osman Hamdi Bey'in en ünlü eseri olan Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunu çizmek için büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

Resim ve matematiğe ilgi duyan, görsel ve sayısal zekası yüksek olan Demirhan, resimi hobi olarak yaptığını, ileride matematik öğretmeni olacağını söyledi.

Toruna en büyük destek anneannesinden

Torunu Aziz Mahmut Hüdai Demirhan'ın en büyük destekçilerinden biri olduğunu söyleyen anneanne Ayşe Ulusoy, "Aziz Mahmut Hüdai benim ilk göz ağrım. Ben onu çok seviyorum. Küçükken onu alıp köye götürdüm. Orada bana anneanne bana resim defteri alabilir misin dedi. Alırım oğlum, ne yapacaksın dedim. Anneanne ben resim yapacağım deyince, sen yeter ki resim yap ben sana alırım dedim, öyle resim yapmaya başladı. Bir hevesle başladı, bir sürü resim yaptı, yapmaya da devam ediyor. Oğlumun resimleri çok güzel" dedi.

Legolarla başladı resim yeteneğini ilerletti

Oğlu Demirhan'ın çok yetenekli olduğunu belirten anne Esra Demirhan, oğlunun resim yapmadan önce legolarla oynadığını, görsel zekasının yaptığı legolarla geliştiğini aktararak, "Oğlum anaokulundayken öğretmeni bana çok güzel resimler yaptığını söyledi. Öğretmeni, ailede ressam var mı diye sormuştu, ben de olmadığını söylemiştim. Öğretmeni bana Hüdai'nin çok yetenekli bir çocuk olduğunu, yaptığı her resimi sınıfın duvarlarına astığını söylemişti. Onun öncesinde de legolarla oyunlar oynuyordu. Legolarla tepsiler, kuleler, robotlar, şekil şekil çalışmalar yapıyordu. Bir çuvala yakın legomuz vardı. Her yere götürüyordu" diyerek konuştu.

Öğretmenleri de yeteneğini keşfetti

İlkokula başladıktan sonra yeteneğinin de öğretmenleri tarafından fark edildiğini ifade eden anne Esra Demirhan, "Hüdai ilkokula başladı, ilkokulda da öğretmeni yine aynı şekilde Hüdai'nin resime çok büyük ilgisi var, yeteneği var dedi. İlkokuldaki öğretmeni Yasin hoca, oğlumla çok fazla ilgilendi. Yasin öğretmenimiz oğlunuz çok yetenekli, sınava girmesi lazım, mutlaka kazanır diye düşünüyorum dedi. Girdiği sınavlardan birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri aldı. Şu an Uğur öğretmenimiz var, Hüdai'nin sınıf öğretmeni o da aynı şeyleri söyledi. Uğur hocam resim yeteneğinin yanı sıra Hüdai'nin matematik alanında çok başarılı olduğunu, matematiğinin iyi olduğunu bizlere söyledi. Bu çocuk matematikte uzman, biraz üzerine düşer çabalarsa ileride profesör olacağına inanıyorum dedi" şeklinde konuştu.

"Oğlum çok yetenekli elinden tutulmasını istiyorum"

Resim ve matematik alanlarında oğlunun başarılı bir öğrenci olduğunu sözlerine ekleyen anne Demirhan, yetkili isimlere çağrıda bulunarak, oğluna destek verilmesini istedi. Yeteneğini keşfeden öğretmenlere ilgilerinden dolayı teşekkür eden anne Demirhan, "Oğlumun başarısı çok yüksek elinden tutan, onu destekleyen birileri olursa Hüdai bazı şeyleri başarır. Şimdiye kadar bütün öğretmenleri resim konusunda, matematik konusunda aynı şeyleri söylediler, güzel şeyler söylediler. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Büyüyünce matematik öğretmeni olmak istiyorum"

Küçüklüğünden beri severek resim yaptığını vurgulayan 10 yaşındaki küçük yetenek Demirhan, matematik öğretmeni olmak istediğini söyleyerek, "Küçüklüğümden beri resim yapıyorum, severek de yapıyorum. Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi resmini yapmaya çalışmıştım. Onu tam yapamamıştım, sonraki zamanlarda yapabilirim diye düşünüyorum. Çok istiyorum yapmayı, güzel bir resim, benim hoşuma gidiyor. Oyundaki karakterleri çizmeyi seviyorum, sevdiğim karakterlerin görüntüsünü kağıda dökmeyi çok seviyorum. Büyüyünce de matematik öğretmeni olmak istiyorum" ifadelerini kullandı

Bununla birlikte Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu 5. sınıf öğrencisi olan Demirhan'ın eserleri için sınıf öğretmeni Uğur Yalvaç, Demirhan'ın resimlerinden oluşan resim sergisi açmıştı. Demirhan'ın resimlerinin sergilendiği resim sergisi, okulun öğretmenleri, öğrencileri tarafından çok beğenilmiş, sergiyi gezenlerden tam not almıştı. - BAYBURT