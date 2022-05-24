10. Honaz Kariyer Günleri Başladı - Haberler

Denizli Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Kariyer Günleri'nin açılış töreni, Honaz Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Törene, Honaz Kaymakamı Hamit Genç, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, ilçe protokol üyeleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Honaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, bu yıl onuncusunu düzenledikleri Kariyer Günleri'nin, sadece öğrencilere yönelik değil, Honaz'da yaşayan, çalışan tüm işçi ve işverenlere açık bir etkinlik olduğuna vurgu yaptı. Yapılan mezun takip anketlerine göre Honaz Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrencilerin çok büyük kısmının kendi işini kurduğunu, bunun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Karadeniz, Kariyer Günleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de Belediye Başkanlığı öncesinde uzun süre akademisyen ve yönetici olarak görev aldığı Honaz Meslek Yüksek Okulu'nun, öğrencilerin iş ve sosyal hayatlarına, kariyer planlamalarında önemli bir yol çizdiğini belirtti. Başkan Kepenek, Honaz özelinde yapılan Kariyer Günleri'nin hedefine ulaşması anlamında öğrencilere de sorumluluklar düştüğünü belirterek, çok çalışmanın ve meslek seçiminin önemine değindi.

Honaz Kaymakamı Hamit Genç de konuşmasında meslek seçiminin insan hayatındaki önemine dikkat çekti. Öğrencilere kariyer planlamalarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Kaymakam Genç, "Hayalini kurduğumuz mesleğe ve geleceğimiz için koyduğumuz hedeflerimize ulaşabilmemiz için doğru planlamalar yapmalı ve çok çalışmalıyız" dedi.

Kariyer Günleri, Dr. Barbaros Kon'un 'Birlikte Hikayeni Yazalım-Kariyerini Yönet' adlı sunumuyla devam etti.

2 gün sürecek Honaz Meslek Yüksek Okulu Kariyer Günleri etkinliğinde iş insanları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinin katılımlarıyla panel, söyleşi ve konferanslar gerçekleştirilecek.