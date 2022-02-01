Yenişehir Belediyesindeki kursiyerler hem öğreniyor hem de yaptıklarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından sürdürülen Aşçı Yardımcılığı Kursu'nda üretilen yemek ve pastalar ilçede ikamet eden maddi durumu düşük ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Diyarbakır'da, birbirinden farklı proje ve kursları hayata geçirerek adından bahsettiren Yenişehir Belediyesi bünyesinde açmış olduğu Aşçı Yardımcılığı Kursu'nda kursiyerler hem eğitim alıyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlar için üretim yapıyorlar.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile mesleği olmayan yetişkin kadın ve erkekler için Yenişehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (YESMEK) kapsamında yetişkinlere yönelik Aşçı Yardımcılığı Kursu düzenleniyor. Eğitimci aşçılar tarafından verilen Aşçı Yardımcılığı Kursu'nda kursiyerler ile birlikte üretilen yemek ve pastalar günlük 20 aileye dağıtılıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Aşçı Yardımcılığı Kursu ile ilçede hem eğitim verdiklerini hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduklarını belirtti Beşikci, "Aşçı Yardımcılığı Kursumuzu açarken, kursiyerlerimizin eğitimi için gerekli olan gıda malzemelerinin değerlendirilmesini de düşündük. Eğitimci aşçılarımızın özenle hazırladıkları günlük yemek ve pastalar hazırlandıktan sonra, yemek kaplarına bırakılarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından günlük 20 ailemize olmak üzere haftada 100 ailemize dağıtılmaktadır. Bu sayede kursiyerlerimiz bir taraftan eğitim alırken diğer taraftan da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oluyorlar. Bu nedenle Aşçı eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimiz canı gönülden bir üretim gerçekleştirmektedirler" dedi. - DİYARBAKIR