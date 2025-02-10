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Yenimahalle'de 9 Ton Bozuk Peynir İmha Edildi

Yenimahalle'de 9 Ton Bozuk Peynir İmha Edildi
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Yenimahalle Belediyesi zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde 9 ton bozuk peynir ele geçirerek imha etti. Peynirin etiket ve üretim yeri belirsiz olduğu için toplatıldı.

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ele geçirilen 9 ton bozuk peynir imha edildi.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle Serhat Mahallesi'nde tespit edilen kamyon içerisinde etiketi ve üretim yeri belli olmayan gıda ürünlerini tespit etti.

Bu kapsamda, seyyar dağıtım amacıyla bulundurulduğu belirlenen 9 ton bozuk peynir, tutanak tutulmasının ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin kontrolünde imha edildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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