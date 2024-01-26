Yenimahalle Belediyesi Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Yenimahalle Belediyesi, Başkent sakinlerini kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Türk Tiyatrosu'nun duayen ismi Rutkay Aziz'in başrolde yer aldığı "Bir Halk Düşmanı", tiyatroseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Henrik İbsen'in yazdığı ve çevirmen Yılmaz Onay'ın anısına Perdeci Oyuncuları tarafından sahnelenen "Bir Halk Düşmanı" oyunu, usta oyuncu Rutkay Aziz yönetmenliğinde, Özcan Alpar, Levend Yılmaz, Ebru Saçar, Öykü Eraslan, Mehmet Küçük Günaydın, Lütfi Can Bulut, Enes Sarı ve Sertaç Sayın'dan oluşan geniş oyuncu kadrosu seyirci ile buluştu.

Umudunu yeni kurulan kaplıcalara bağlayan kent sakinlerinin umutlarının doktorun buluşu ile sarsılmasını konu alan oyunda, çıkar sağlayanlara karşı halkın çıkarlarının korunmasını savunan doktorun bu süreçte yaşadığı trajikomik olaylar seyirciye aktarıldı.

TİYATRO KEYFİ MART SONUNA KADAR SÜRECEK

Oyunculara teşekkür ederek çiçek veren Yenimahalle Belediye Başkanvekili Mehmet Kartal, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Tiyatro festivalimiz devam ediyor. Festivalimiz mart ayı sonuna kadar devam edecek. Yarıyıl tatili nedeniyle çocuk tiyatrolarına da ev sahipliği yapıyoruz. Büyük bir ustanın yazdığı oyunu yine büyük bir tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz ve tiyatro topluluğunun sahnelemesi ile keyifle izledik. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.