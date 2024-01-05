Yenimahalle Belediyesi ile DİSK arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Yenimahalle Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş 2 No'lu şube arasında belediye şirket işçilerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesine ek protokol imzalandı. 3 bin 515 şirket işçisini kapsayan ek protokole göre, belediye şirketinde çalışan işçilerin ücretine çalışma gruplarına göre yüzde 55 ile yüzde 60 arasında zam yapıldı.

Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Başkan Fethi Yaşar'ın yanı sıra DİSK-Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Belediye Başkanvekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras,CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Turan Tibukoğlu, sendika temsilcileri ve Yenimahalle Belediyesi emekçileri katıldı.

İmzalanan ek protokol ile belediye şirketinde çalışan ve bekar olan personelin maaşı, ikramiye dahil mesai ücreti hariç 28 bin 113 TL'ye yükseldi. Bunun yanında evlilik durumuna göre emekçinin maaşı ikramiye ve sosyal haklar dahil mesai ücreti hariç 30 bin 661 TL'ye kadar çıkıyor.

"EMEKÇİNİN HAKKINI ENFLASYONA EZDİRMİYORUZ"

Başkan Yaşar, imzalanan ek protokole ilişkin şunları söyledi:

"Yenimahalle'de emeğin en yüce değer olduğunu düşünüyoruz. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'yi 15 yıldır birlikte çalışarak gelişmişlik seviyesinde 5'inci sıraya taşıdık. Bu başarıyı kendi emekçilerimizin alın teri ile sağladık. Çayyolu bölgesi bizden koparılmasına rağmen hiçbir işçimizin görevine son vermedim. Yenimahalle'ye doğru ve düzgün hizmet vermek adına mesai arkadaşlarımızla gece gündüz hizmet ediyoruz. Lafla değil işle hizmet ediyoruz. Belediyelerin bütçesi ve gelirleri artan enflasyon oranında artmamasına rağmen her zaman aslan payını çalışanımıza verdik. Emekçinin hakkını enflasyona ezdirmemek için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. İmzalanan ek protokol ile çalışanlarımızın ikramiyelerinde, maaşlarında ve yardım ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı.Yenimahalle'ye, bir aile olarak vatandaşa hizmet etmeye, mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

ÇALIŞKAN'DAN BAŞKAN YAŞAR'A TEŞEKKÜR

İmzalanan ek protokolün Belediye Başkanı Fethi Yaşar başta olmak üzere bütün belediye çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunan DİSK-Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise "Fethi Başkanımız emekçinin hakkını koruyan, sorunlarını gören ve çözüm üreten bir belediye başkanıdır. Yanlış politikalarının sebep olduğu ekonomik krizin karşısında işçilerin bir nebze de olsa ezilmemesi için taşın altına elini koyan Fethi Yaşar'a teşekkür ediyor, imzalanan ek protokolün tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.