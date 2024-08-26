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2024-2025 Hentbol Sezonu'nda Kadınlar Süper Ligi Şampiyonu Armada Praxis Yalıkavak ile Lig Finalisti Yenimahalle Belediyesi Süper Kupa'da Karşılaşacak

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2024-2025 Hentbol Sezonu'nda Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Armada Praxis Yalıkavak ile Lig finalisti Yenimahalle Belediyesi'nin karşılaşacağı Süper Kupa müsabakası öncesi, 2 takım kaptanının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

2024-2025 Hentbol Sezonu'nda Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Armada Praxis Yalıkavak ile Lig finalisti Yenimahalle Belediyesi'nin karşılaşacağı Süper Kupa müsabakası öncesi, 2 takım kaptanının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa müsabakası öncesi, Armada Praxis Yalıkavak kaptanı Yeliz Özel ve Yenimahalle Belediyesi kaptanı Demet Sonkaya basın toplantısı gerçekleştirdi. Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen toplantısında konuşan Yeliz Özel, "Geçen yıl da Süper Kupa'yı alarak Yalıkavak'a götürmüştük. Geçen sezon da ligde final maçını Yenimahalle ile oynamış, zorlu geçen maçlarda şampiyon olmuştuk. Her zaman ciddiye aldığımız, iyi hentbol oynayan Yenimahalle ile Süper Kupa'da tekrar karşılaşacağız. Hazırlıklarımız yaptık. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Maça çıkıp sonuna kadar oynayıp, geçen sene olduğu gibi Kupa'yı evimize götürmek istiyoruz. Çok güzel, seyri güzel maç olacağına inanıyorum. İyi olan kazansın" şeklinde konuştu.

Demet Sonkaya ise yaptığı açıklamada, "Geçen sezon takım olarak çok iyi işler yaptık. Sezonun başından play-off serisine kadar ve play-off'ta da çok iyi mücadele verdik. Geçen senenin meyvesi de Süper Kupa mücadelesi olacak. Kadro olarak geçen sezon olduğu gibi genç, dinamik bir kadro ile buradayız. Bizim takım olarak dinamizmimiz çok çalışmaktan geliyor. Diğer takımlardan önce başladık çalışmaya ve çok çalışmayı seviyoruz takım olarak. Genç, istekli, hırslı bir kadro ile sahada olacağız. İnşallah hentbol seyir zevki güzel bir maç olacak. Yalıkavak'a da başarılar diliyorum. Güçlü bir rakiple oynamak güzel bizim için" değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar Süper Kupa müsabakası yarın saat 19.00'da Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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