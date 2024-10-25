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Yenimahalle Belediyesi GESK, Golbol Kadınlar 1. Lig Şampiyonu Oldu

Yenimahalle Belediyesi GESK, Golbol Kadınlar 1. Lig Şampiyonu Oldu
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Nevşehir'de düzenlenen Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakalarında Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, son maçında Akçakoyunlu İdman Yurdu'nu 6-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Nevşehir'de düzenlenen Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakalarında Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) şampiyon oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakaları tamamlandı. Ligin son karşılaşmasında Yenimahalle Belediyesi GESK, Akçakoyunlu İdman Yurdu'nu 6-2 mağlup etti.

10 takımın mücadele ettiği müsabakalar sonunda Yenimahalle Belediyesi GESK şampiyon olurken, Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü ikinci, Akçakoyunlu İdman Yurdu ise üçüncü sırada yer aldı.

Düzenlenen törende, dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESFED) Başkanı Ayhan Yıldırım ile federasyon yönetim kurulu üyesi Mustafa Kandemir tarafından verildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor

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