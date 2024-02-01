Yenimahalle Belediyesi Vatandaşların Taleplerini Elektronik Ortamda Kayıt Altına Alıyor

Yenimahalle Belediyesi, 2013 yılında kurulan "Fethi Başkan Yenimahalle'yi Dinliyor" ekibi ile vatandaşların taleplerini elektronik ortamda kayıt altına almaya devam ediyor.

Yenimahalle'de vatandaşların şikayetlerini elektronik ortamda kayıt altına alarak, kısa zamanda çözüm üretmeyi hedefleyen "Fethi Başkan Yenimahalle'yi Dinliyor" ekibi, ilçe sakinlerinin sorunlarının kısa zamanda çözülmesi adına ilgili birim müdürlükleri ile irtibata geçerek vatandaşın yönetime katılmasına olanak sağlıyor.

Sahada çalışan 60 kişilik ekiple, Belediye Nergis Salonu'nda kahvaltıda bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yapılan çalışmalar ve vatandaşların talepleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Şeffaf ve sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek amacıyla ilçe sakinleriyle birebir iletişimin önemine dikkat çeken Başkan Yaşar, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Hayata geçirdiğimiz projemiz ile saha ekibimiz her kapıyı çalıyor ve vatandaşın sıkıntısını, belediyeden taleplerini elektronik ortama aktarıyor. Pandemi döneminde yüz yüze görüşmeler kısıtlandığı için ekibimiz ilçemizde bulunan haneleri telefonla arayarak tüm Yenimahalle'nin istek ve şikayetlerini kayıt altına almayı sürdürdü. Vatandaşın talepleri kayıt altına alınarak anında merkez ofise iletiliyor, burada çalışan arkadaşlarımız ilgili müdürlüklerle görüşerek sıkıntının kısa sürede giderilmesini sağlıyor. Amacımız Yenimahalle'yi birlikte yönetmek ve bu sayede vatandaş odaklı hizmet üretmek. 15 yıldır hiçbir vatandaşımızın sorununa duyarsız kalmadık ve yetkimiz dahilinde olan konulara çözüm ürettik. Yenimahalle'de barışın ve huzurun devamı için her beraber çalışmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte kar kış demeden Yenimahalle'yi kapı kapı gezen ve ilçenin gelişimine katkı sunan çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum."

Saha ekibi, 13 yılda 4'üncü kez her haneyi dolaşarak belediye hizmetlerinin vatandaşa ulaşmasına katkıda bulundu.