Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediyesi'ni 38-31'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 20-11 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı kazanmayı başardı.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-11 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Trabzon temsilcisi, müsabakadan 38-31 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
