Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediyesi'ni 38-31'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 20-11 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı kazanmayı başardı.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor