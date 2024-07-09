Yenimahalle Belediyesi, Onkoloji Hastanesindeki Konukevi Yenileniyor

Yenimahalle Belediyesi, Onkoloji Hastanesinde tedavi gören hastalar ve yakınları için hizmet veren Zübeyde Hanım Konukevini yeniliyor.

Belediyeden gelen açıklamaya göre hastalar ve yakınlarına 10 yıldır ücretsiz hizmet veren konukevinin elektrik ve su tesisatları ile zemin fayansları yenileniyor, konukevinin boya ve badanası yapılıyor.

Özevler Mahallesi'ndeki 200 kişi kapasiteli konukevinde 55 misafir odası, 3 öğün ücretsiz yemek servisi yapılan yemekhane, TV odası, çamaşır yıkama ve kurutma odaları, rehberlik birimi, yönetim birimi, mescid ve otopark bulunuyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışmalara ilişkin, "Yıllar içinde tesisimizde yıpranmalar oldu ve tadilat ihtiyacı doğdu. En kısa zamanda yenileme işlemlerini tamamlayarak konukevimizi yenilenen yüzüyle açacağız." bilgisini verdi.