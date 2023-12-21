Yenimahalle Belediyesi, Batıkent'te 250 fidanı toprakla buluşturdu

Yenimahalle Belediyesi, Türk Toraks Derneği iş birliği ile Batıkent İlkyerleşim Mahallesi'nde 250 fidanı toprakla buluşturdu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, " Yenimahalle Belediyesi olarak dünyamızın havasını, toprağını, suyunu daha temiz tutmak adına göreve geldiğimiz günden bu yana binlerce fidanı toprakla buluşturduk ve yeşil alan miktarımızı her yıl daha fazla artırdık" dedi.

Yaşar, "Bugün kronik akciğer hastalığı ile mücadele eden çocuklarımızla Yenimahalle'yi daha yeşil bir ilçe yapmanın gururunu yaşıyoruz. Artık toplum olarak havayı, suyu kirletmemeyi, ağacı korumayı ve geri dönüştürebileceğimiz atıkları ayırmayı öğrenmemiz gerekiyor. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak çevremizi kirletmemeli ve doğayı korumalıyız. Yenimahalle'de yeşili korumaya ve ağaçlandırma alanlarının sayısını çoğaltmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz" dedi.

"AĞAÇ DİKME TÖRENİ ÇOCUKLARIMIZA UMUT OLSUN"

Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Nagehan Emiralioğlu ise "Yaşamak için sağlıklı akciğerler projesi kapsamında Avrupa Solunum Derneği'ne bir proje önerisi vermiştik. Avrupa Solunum Derneği tarafından sunduğumuz proje kabul edildi. Kronik akciğer hastalarının yaşamak için daha temiz bir havaya ihtiyacı var. Planımız çocuklarımızın daha iyi bir ortamda nefes alabilmesi için bir ağaç dikme etkinliğine katılmasıydı. Umarım ağaç dikme töreni hastalarımız için umut ışığı olur. Bu projenin gerçekleşmesi için Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Ağaçlandırma Alanı'nı bizlere sağlayan Fethi Başkan'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.