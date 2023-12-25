Yenimahalle'de çöp ev operasyonu: 3 ton çöp ve 20 bin TL çıktı

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri, gelen ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi 520'inci sokakta bulunan çöp eve operasyon düzenledi. Evden 3 ton çöp ve 20 bin TL para çıktı.

Karşıyaka'da bir binanın giriş katında oturan Nurhayat A. (55), evinden gelen kötü koku sebebiyle komşuları tarafından şikayet edildi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Yenimahalle Zabıtası ve Temizlik İşleri ekipleri, evde odalar dolusu çöple karşılaştı. Çöpler toplanırken, bazı poşetlerin içine istiflenmiş kağıt ve madeni paralar da dikkat çekti. Evden 3 ton çöp ve 20 bin TL para çıktı.

Nurhayat A.'nın eşinden ve çocuklarından ayrı yaşadığı ve sağlık problemlerinin olması dolayısıyla evinde çöp biriktirdiği öğrenildi.

"EVİN İÇİNİ BU KADAR KÖTÜ HALDE BEKLEMİYORDUK"

Kokudan binada duramıyorduk diyen komşular, "Nurhayat hanımı kaç kere uyardık, hiçbirimizi dinlemedi. Binaya kokudan girilmiyordu, apartmanımızı sinekler bastı. Yine de evin içini bu kadar kötü halde beklemiyorduk. Bu ev mikrop üretiyordu. Çocuklarımızın ve bizlerin sağlığı tehdit altındaydı. Bu sorunumuzu çözdükleri için Yenimahalle Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.