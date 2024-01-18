Yenimahalle Belediyesi Okuma Yazma Kursu Mezuniyet Töreni

Yenimahalle Belediyesi'nin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde düzenlenen okuma yazma kursunda eğitim alan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

2009 yılından bu yana yaklaşık 7 bin kursiyerin mezun olduğu okuma yazma kurslarından bu yıl da 120 vatandaş faydalandı. 2023-2024 eğitim dönemini başarıyla tamamlayarak okuma yazma öğrenen en küçüğü 29 en büyüğü 85 yaşında 120 kursiyer, Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde kep attı.

Ata, Meydan, Yakacık, Karşıyaka, Memlik, Kuzeyyıldızı, Tepekule ve Yenimahalle kurs merkezlerinde okumayazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan kursiyerler için düzenlenen törene, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kursiyerler ve yakınları katıldı.

"OKUMAK EN BÜYÜK ERDEMDİR"

Bir kursiyerin kendi yazdığı teşekkür mektubunun okumasıyla başlayan programda kursiyerler, sahneye çıkarak, Norm Ender'in "Parla" marşını söyledi.

Tüm kursiyerleri tebrik ederek, diplomalarını veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de yaşayan her yurttaşın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçeyi yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk eğitimle başladı. Ama Cumhuriyetin kuruluşundan 100 yıl sonra bile çeşitli nedenlerle hala okuma yazma bilmeyen yurttaşlarımız var. Yenimahalle Belediyesi olarak 15 yıldır önce eğitim diyoruz. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim de önce oku diyor. Peygamberimiz bana bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olurum der. Onun için okumak en büyük erdemdir" dedi.

YAKACIK'A KREŞ VE HAVUZ MÜJDESİ

Yenimahalle'deki eğitim yatırımlarından da bahseden Başkan Yaşar, Yakacık bölgesine bir kreş ve yüzme havuzu yapacağını da müjdeleyerek, "Her mahallemize eşit hizmeti götürmek benim boynumun borcu. Hayatınızı kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz, tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Sizden tek isteğimse komşuluk ilişkileriniz artırın. Birbirinize hürmet edin farklılıklarınızı zenginlik sayın. Ülkemiz çok güzel. Yeter ki birlik olsun, barış içinde yaşayalım" diye konuştu.