Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin Ardahan binası açılışında konuştu Açıklaması

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 30 ilde teşkilat kurduklarını belirterek "İnşallah 41 ili tamamlayıp Türkiye'de Yenilik Partisini büyük kongreye götüreceğiz.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 30 ilde teşkilat kurduklarını belirterek "İnşallah 41 ili tamamlayıp Türkiye'de Yenilik Partisini büyük kongreye götüreceğiz." dedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Ardahan'a gelen Yılmaz, partililerce Ardahan-Kars kara yolunun kente giriş noktasında, araç konvoyuyla karşılandı. Kongre Caddesi'nde esnaf ve vatandaşı selamlayan Yılmaz, daha sonra partililerle Milli Egemenlik Parkı'na geçerek buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öztürk Yılmaz, ardından partililerle geçtiği Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki parti binası açılışında yaptığı konuşmada, Yenilik Partisi'nin adım adım iktidara yürüdüğünü söyledi. Bundan sonra Türkiye'deki siyasetin değişeceğini ifade eden Yılmaz, "30 ilde teşkilat kurduk. İnşallah 41 ili tamamlayıp Türkiye'de Yenilik Partisi'ni büyük kongreye götüreceğiz. Burası benim vatanım, benim toprağım, benim aşık olduğum memleket. Burası çocukluğumun geçtiği, top koşturduğum vatan toprağı. Onun için ilk çıkışı buradan yaptık. Bundan sonra buradan devam edecek." diye konuştu.

Yılmaz, orman yangınları ve düzensiz göçmenlere ilişkin hükümetin politikasını eleştirerek "Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Herhangi bir kimseye verecek hesabım yok. Siyasette önemli olan fikrin, idealin olmasıdır. Siyaset memleket için yapılır. Onu yapabiliyorsan gerçekten siyasetçisin. Siyaset Türkiye'nin derdiyle dertlenmektir. Türkiye'nin önünü açmamız lazım. Bu parti ne 'Cumhur' ne de 'Millet' ittifakında yer alıyor. Ülkenin doğruları için çalışacağız." dedi.

Yılmaz, açılışın ardından Dursun Akçam Kültür Evi'nde partililerle bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh