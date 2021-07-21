Yeniden Refah Partisi'nden Afganistan çağrısı
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Yeniden Refah Partisi'nden Afganistan çağrısı

Yeniden Refah Partisi'nden Afganistan çağrısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "Dış güçler Türkiye'yi Afganistan'da tuzağa çekmeye çalışıyor.

Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "Dış güçler Türkiye'yi Afganistan'da tuzağa çekmeye çalışıyor. Hükümetimiz sağduyulu davranıp bir an önce Türkiye öncülüğünde, İstanbul'da, Afganistan'daki tüm tarafların katıldığı bir barış zirvesi düzenlemelidir" dedi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partilerin temsilcileri video konferans ile bayramlaştı. Yeniden Refah Partisi, partisinin genel merkez binasında Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programında, Vatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi, Hür ve Dava Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Genç Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti heyetleri ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı. Programda, Yeniden Refah Partisi adına Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Fatih Uğurlu, Kadın Kolları Ekonomik ve Sosyal İşleri Başkanı Aynur Yangaz ve Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner yer aldı.

'KIBRIS'TA OLMAK ÖNEMLİYDİ'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, AK Parti ile yapılan bayramlaşma görüşmesinde, Kıbrıs meselesinin çözümünde atılacak adımlarda Hükümetin yanında olduklarını kaydederek, "20 Temmuz Salı günü çifte bayramın yaşanması dolayısıyla Kıbrıs'ta farklı bir manevi atmosfer gördük. Kıbrıs'ta 2 devletli çözüme yönelik adımların atılması en büyük önceliğimizdir. 1960'lardaki gibi Rumlarla bir arada olmaya yönelik Türkleri azınlık olarak gören bir çözümün mümkün olmayacağı ortadadır. Zaten uzun yıllardan beri devam eden görüşmelerde Annan planı dahil olmak üzere Rum kesimi çözümsüzlük ortaya koyuyor. Türkiye açısından özellikle Doğu Akdeniz'deki bulunan hidrokarbon yataklarından sonra ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere meseleye dahil olması sonrasında işimiz zor gibi görünse de biz 1974 ruhu ile hep beraber hareket edersek bunun da üstesinden gelebileceğimiz kanaatindeyiz" dedi. Ayrıca, Kıbrıs'ta dünyaya verilen mesaj açısından olmak önemliydi. Diğer siyasi parti temsilcileri ile konuyu değerlendirir iken Sayın Bülent Ecevit'i ve Sayın Necmettin Erbakan'ın rahmetle yad ettik hem de ne kadar öncü lider olduklarının altını çizdik. Rahmetli Erbakan sadece iç politikada değil dünyanın kurgusunun düzelmesi konusunda özgün ve öncü fikirlerinin önemli bir yeri var. Tabii bu minvalde özellikle dünyanın önemli noktalarında Türkiye'nin müdahil olduğu yerlerde Afganistan gibi Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu perspektif ile çözümün daha insani daha hızlı ve daha barışçıl bir şekilde geldiğini şahit olduk. Bundan sonrası için de böyle olacağı temennisinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bekin, Doha'da yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkacağını düşünmediklerini, İstanbul'da Türkiye'nin öncülüğünde sadece Taliban'la değil tüm tarafların olacağı bir barış görüşmesinin çözüm olabileceğini belirtti. Bekin, "Dış güçler Türkiye'yi Afganistan'da tuzağa çekmeye çalışıyor. Hükümetimiz sağduyulu davranıp bir an önce Türkiye öncülüğünde, İstanbul'da, Afganistan'daki tüm tarafların katıldığı bir barış zirvesi düzenlemelidir" dedi.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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