Yenice'nin ekoturizm iddiası

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde ülkenin ve kentin turizm çeşitlerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla Karabük Turizm Çalıştayı düzenlendi.

Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) Başkanı Cevdet Akay'ın öncülüğünde, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜMBİAD) ortaklaşa düzenlediği Karabük Turizm Çalıştayı Yenice Ihlamur Teras'ta gerçekleştirildi. 2 gün süren çalıştayda, markalaşma ve alternatif turizm potansiyeli konularının ele alınarak, Karabük özelinden yola çıkılarak ulusal düzeyde bir model geliştirilmesini hedefe koyan bildiriler sunuldu.

Karabük Dernekler Federasyonu, Marmara Dernekler Federasyonu ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay, çalıştayı memleketinde yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ihlamur Teras'ın yapımında da katkısı olan Belediye Başkanı Zeki Çaylı'ya teşekkür eden Akay, " Ülkenin ve Karabük'ün kalkınması ve tanıtılması için bilimden, sanattan, sivil toplum gücünden yararlanarak güzel Projeleri hayata geçirmeye kararlıyız. Yenice'nin doğa harikası özellikleri nedeniyle ekoturizm için büyük bir potansiyel taşıyor ve bu çalıştayı düzenleme amacımız da, var olan bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirme, bu yönde marka oluşturma, yerel halkın, yerel yönetimlerin ve turizmin diğer oyuncuların hep birlikte uyum içinde çalışmaları yönünde en uygun modeli geliştirmek. Akademik camiadan çok değerli hocalarımız var. Kısaca bilgi vermek isterim bu yapı içerisinden. Bu yapıda bürokrat, iş adamı, akademik camiadan 200'e yakın hocamız var. Türkiye'nin belli bölgelerinde ülkemizin sorunları ile ilgili konuları gündeme getiriyoruz ve çalıştay yapıyoruz. Turizm ile ilgili de özellikle Karabük'ün turizm çeşitliliği sorunlarını ve çözüm önerilerini çok değerli katılımcılarımızla beraber her yönüyle tartışıp buradaki sosyal ekonomik kalkınmayı sağlayacak. Turizmi daha çok geliştirecek ve sorunlar varsa bunları giderecek. Bunları kitap haline getirerek ilgili makamlara ulaştıracağız. İş adamları gücümüzle de burada bir şey yapabiliyorsak yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Genel Başkanı Prof. Dr. Recep Yıldızhan da yaptığı konuşmada, Karabük'te Yenice'nin sağlık turizmi içinde çok önemli bir yere ve potansiyele sahip olduğunu, katma değeri yüksek, çok sayıda tedavi uygulamalarının turizmle birleştirilebileceği bir yer olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise, bu çalıştayın Yenice'nin turizm hedeflerini gerçekleştirmesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Yüzde 86'sı ormanlarla kaplı bölgenin ekoturizm noktasında değerlendirilmesi, Yenice'nin doğa turizmine katkı sağlanması açısından bu tesisi yapmış bulunuyoruz. Kültür turizmi ile Safranbolu, deniz turizmi ile Amasra'yı birleştirerek buranın turizme kazandırılması noktasında bu çalıştayı düzenleyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK