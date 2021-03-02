Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım! Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maç özeti, golleri! Yeni Malatyaspor-Beşiktaş kaç kaç bitti?

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetiyor. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım! Yeni Malatyaspor-Beşiktaşmaç özeti, golleri! Yeni Malatyaspor-Beşiktaş kaç kaç bitti?

YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Dakika 3: Ghezzal'ın arka direğe dopru kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç topu uzaklaştırdı.

Dakika 5: Beşiktaş kanatlarını kullanarak rakip kalede etkili olmaya çalışıyor.

Dakika 8: Ghezzal'ın sağ kanattan ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

Dakika 13: Necip'in pasıyla Atiba ceza sahasında topla buluşmak istedi. Ama kötü bir kontrol yapınca Hadebe araya girdi.

Dakika 14: Sol kanattan sıfıra inen N'Sakala'nın ortasında Aboubakar, yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç'ın üzerine gitti.

Dakika 15: Adem Büyük derin bir topal Tetteh'i savunma arkasına kaçırmak istedi. Kalesini terkeden Utku araya girdi ve topu taca gönderdi.

Dakika 17: Ghezzal'ın pasıyla Atiba savunmanın arkasına sarkıp topla buluştu. Wallace araya girip Atiba'ya vuruş şansı tanımadı.

Dakika 20: Tetteh, sol kanatta Rosier ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Yeni Malatyaspor sol kanattan bir duran top şansı elde etti.

Dakika 22: Savunma arkasına atılan topta Hadebe'nin hatası ile topla buluşan Larin, ceza sahasına sokulup topu geriye çıkarttı. Aboubakar'ın gelişine vuruşunda top savunmadan döndü.

Dakika 23: Hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunda Utku topu ayağıyla çeldi.

Dakika 32: Josef'in sol kanattan ceza sahasına doğru havalandırdığı topa Rosier kafayı vurdu. Havalanan topu Ertaç zorlanmadan kontrol etti.

Dakika 38: Mustafa Eskihellaç ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top az farkla yandan auta gitti.

Dakika 40: Ghezzal ceza sahası yayına doğru sokulup sol ayağıyla vuruşunu yapmak istedi. Ama savunma geçit vermedi.

Dakika 42: İlk yarının son bölümlerinde oyun orta sahaya sıkıştı. İki takım da karşılıklı top kayıpları yaşıyor.Dakika 44: Tetteh'in sakatlığı nedeniyle kısa bir süre duran oyun yeniden başladı.

Dakika 58: Aboubakar'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Atiba, dar açıdan güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Dakika 60: Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte büyük bir karambol yaşandı. Topu önünde bulan Welinton'un vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya gitti.

Dakika 68: Ghezzal'ın pasıyla sağ kanattan sıfıra inen Rosier'in ortasında Karim Hafez, geçit vermedi ve topu kornere gönderdi.

Dakika 70: Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Josef kafayı vurdu ama çerçeveyi bulamadı.

Dakika 76: Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre, çalımlarla ceza sahası yayına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Top yakın direğin yanından auta gitti.