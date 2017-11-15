Yeni Konutlarda Stok Erime Hızı %3.4

Türkiye İş Bankası'nın desteği ile hazırlanan 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' ve 'REIDIN Emlak Endeksi' Ekim ayı sonuçları açıklandı. 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre; stok erime hızının %3.4 olduğu Ekim ayında, fiyat artışı bir önceki aya göre 0.28, geçen yılın aynı dönemine göre ise %4.29 oranında gerçekleşti.

Türkiye genelinde 68 ili kapsayan 'REIDIN Emlak Endeksi' Ekim ayı sonuçlarına göre ise konut fiyatlarında, bir önceki aya göre %1.07 oranında artış yaşandı. Ekim ayında metrekare başına konut satış fiyatları %2.03 oranında artan Balıkesir, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu.

Markalı konut üreticileri fiyat artışına gitmedi

'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' 2017 yılı Ekim ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Yılın ilk 10 ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nde %9.42, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yurt İçi-ÜFE)'nde %11.66; ortalama dolar kurunda ise %4,98 oranında artış yaşandı. Konut İnşaatı Maliyet Endeksinde ise 2017 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla, geçen yılın son çeyrek dönemine göre %15.32 oranında artışın gözlemlenmesine rağmen, markalı konut üreticilerinin, %3.44 oranında fiyat artışına gitmeleri, artan maliyetleri fiyatlara yansıtmadıklarını gösteriyor" dedi.

İş Bankası'nın desteği ile hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Ekim ayında bir önceki aya göre %0.28 oranında artış gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %4.29 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %77.50 oranında artış yaşandı.

Ekim ayında İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde %0.11 oranında; İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde ise %0.34 oranında fiyat artışı oldu. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 11.20 puan fazla artış gösterdi.

Banka kredisi kullanımı oranı arttı: %41

Ekim ayında yeni konut satışlarında peşinat kullanım oranı, Eylül ayına göre 6 puan artarak %29, banka kredisi kullanım oranı 1 puan artarak %41 oranında gerçekleşti. Konut satışında senet kullanım oranı ise 6 puan gerileyerek %30 olarak gerçekleşti.

Stok erime hızı arttı: %3.4

Ekim ayında satışı gerçekleştirilen konutların %30'u bitmiş, %70'i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Ekim ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde, adet bazlı %3.4, metrekare bazlı ise %3.2 oranında gerçekleşti.

4+1 ve 151 metrekare üzerindeki konutların satışında azalış

Bir önceki aya göre, 1+1 konut tipi satışının %0.28 oranında arttığı Ekim ayında, 2+1 konut tipinde %0.17, 3+1 konut tipinde %0.44 oranında artış, 4+1 konut tipinde ise %0.06 oranında azalma yaşandı. 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0.35 oranında artış yaşanan Ekim ayında, 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0.23 oranında, 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0.33, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0.06 artış, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise %-0.07 oranında azalma görüldü.

Yabancılara satış oranı 2 puan artarak %5 oldu

Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların %5'lik oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. Tercih noktasında ağırlıklı olarak 3+1 özellikteki konutların öne çıktığı gözlendi. Son 6 aylık ortalamanın %4.8 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar; Temmuz'da %4, Ağustos'ta %6, Eylül'de %3 olarak gerçekleşmişti.

İŞ BANKASI DESTEĞİ İLE ENDEKSTE 107. SAYI

İş Bankası'nın desteği ile hazırlanan Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, 107. Sayısı ile gayrimenkul sektörünün nabzını ölçmeye devam ediyor. REIDIN Emlak Endeksi sonuçlarına göre; Ekim ayında, bir önceki aya göre %1.07 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise %11.96 oranında artış gerçekleşti.

Konut satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir Balıkesir

Ekim ayında metrekare başına konut satış fiyatları %2.03 oranında artan Balıkesir, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir ise %-1.17 oranı ile Mardin oldu.

Satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il

Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, Ekim ayında satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il; Balıkesir (%26.86), Bursa (%26.16), Edirne (23.60), Aksaray (22.02), Zonguldak (21.91) oldu.

Kirada en yüksek aylık artış Bursa'da

Türkiye genelinde 68 ilin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde ise bir önceki aya göre %0.85 ve geçen yılın aynı dönemine göre %5.84 oranında artış gerçekleşti. Metrekare başına konut kira değerleri %2.21 oranında artan Bursa, Ekim ayında kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise %-2'lik oranla Kars oldu.

Kiralık konut fiyatlarının yıllık bazda en çok yükseldiği 5 şehir

Kiralık konut fiyatlarının yıllık bazda en çok yükseldiği 5 şehir ise sırasıyla; Aydın (%22.89), Kırklareli (%20.79), Yozgat (%19.59), Balıkesir (%18.90), Edirne (%18.29) oldu.

En yüksek yıllık kira getirisi Aydın, Van ve Bilecik'te

Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği illerin başında, Ekim ayı itibarıyla Aydın, Van ve Bilecik geldi. Aynı zamanda kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranları da, Ekim ayında en yüksek Aydın, Van ve Bilecik'te ölçüldü.