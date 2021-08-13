Yeni Konseptine Kavuşan Nüfus Müdürlüklerinin Açılışları Yapıldı

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Konsept Nüfus Müdürlüğü" uygulaması kapsamında yenilenen nüfus müdürlüklerinin açılışı için ilimize gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl ile birlikte bir takım...

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Konsept Nüfus Müdürlüğü" uygulaması kapsamında yenilenen nüfus müdürlüklerinin açılışı için ilimize gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl ile birlikte bir takım açılışlara katılarak ziyaret ve incelemelerde bulundu. Kazımkarabekir ilçesinde başlayan programda, ilk olarak ilçede Kaymakamlık ziyareti yapıldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından daha önce açılışı yapılarak yeni konseptiyle hizmet veren ilçe nüfus müdürlüğünü ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu. İlçede daha sonra tadilatı yapılarak yenilenen ve daha kullanışlı bir yapıya kavuşturulan İlçe Müftülüğü hizmet binası yapılan dualarla birlikte açılışı yapıldı. İl protokolü Cuma namazının ardından Ayrancı ilçesindeki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldılar. Ayrancı ilçesinde Kaymakamlık ziyaretiyle başlayan program, Konsept Nüfus Müdürlüğü uygulaması kapsamında yenilenen yüzüyle ilçe halkına hizmet verecek olan İlçe Nüfus Müdürlüğünün açılışı ile devam etti. Program daha sonra yoğun bir katılımla Yeni Konsepti tamamlanan Karaman Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün açılışı gerçekleştirilirken, Vali Mehmet Alpaslan Işık ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl hizmet binasında görev yapan personeller ile tanışarak, nüfus hizmeti almak için bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet ettiler. Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünde hizmet almaya gelen vatandaşlar, yeni konsept nüfus müdürlüğünün sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı son derece memnun duyduklarını ifade ederek teşekkür ettiler. Ziyaret ve açılışlar esnasında, il merkezi ve iki ilçenin yeni nüfus müdürlüğü konsepti kapsamında yenilendiğini belirten Vali Mehmet Alpaslan Işık, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ün bu çalışmalarda çok büyük katkısı olduğunu ve kendisine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Genel Müdür Aygöl, açılış ve ziyaretler esnasında Nüfus Müdürlüklerinin iş yükü artışı nedeniyle yenilenme ve iyileştirme çalışmalarının yapılarak hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla yenileme çalışmalarının yapıldığı, bu çalışmalar kapsamında vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" oluşturulduğu ifade etti. Konsept Nüfus Müdürlüğü uygulaması ile çağdaş, konforlu, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanları tasarlanmıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, Çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları, Bölmeler ile birbirinden ayrılmış, ergonomik ve estetik başvuru masaları kullanıldığı belirtildi. 13 Ağustos 2021 Cuma günü gerçekleştirilen açılış ve ziyaretlere, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker ve Av. Selman Oğuzhan Eser, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Namık Ak, kaymakamlar, il müdürleri, ilçe belediye başkanları siyasi parti il temsilcileri ile nüfus müdürlükleri personelleri katıldı.

Kaynak: Habermetre