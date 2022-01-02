Yeni imajıyla oyuncak bebeğe benzetilen Ajda Pekkan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor - Haberler Magazin
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Yeni imajıyla oyuncak bebeğe benzetilen Ajda Pekkan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

75 yaşındaki usta sanatçı Ajda Pekkan, yılbaşını sahnede karşıladı. Pembe bir kostüm tercih eden Pekkan'ı görenler peruğundan ve yüzündeki değişimlerden dolayı tanımakta güçlük çekti.

Sahnelere dönen Süperstar lakaplı Ajda Pekkan, yılbaşında da yeni imajıyla sahneye çıktı. İstanbul'da konser veren Pekkan, pembe bir kostüm tercih ederken bir de sarı renkte peruk kullandı.

Pembe kıyafetiyle Barbie'ye benzeyerek bir kez daha iddialı olduğunu gösteren Ajda Pekkan, davetlilerden tam not aldı. Geceye, "Yakar Geçerim" isimli şarkısıyla start veren Süperstar, yeni ve eski şarkılarıyla da gelen davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ajda Pekkan bugün de 605 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sahnedeki pozlarını paylaştı. Peş peşe pozlarını paylaşan Pekkan, "Yepyeni bir yılı karşılamak için hayatımızda hiç bu kadar hazır hissetmemiştik, gönlünüzden geçen her dileğin gerçekleşeceği bir yıl olsun" notunu ekledi. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Pekkan'ı görenler ise tanımakta güçlük çekti.

Yeni imajıyla oyuncak bebeğe benzetilen Ajda Pekkan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor

Yeni imajıyla oyuncak bebeğe benzetilen Ajda Pekkan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor

Yeni imajıyla oyuncak bebeğe benzetilen Ajda Pekkan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor

Yeni imajıyla oyuncak bebeğe benzetilen Ajda Pekkan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor

Yeni imajıyla oyuncak bebeğe benzetilen Ajda Pekkan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor

Yeni imajıyla oyuncak bebeğe benzetilen Ajda Pekkan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Eğrioturdoğrukonuş:yaşlı hissediyorum ve bu kadın bende 22 yaş daha büyük :))) Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
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